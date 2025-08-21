Deniz bir can daha aldı! 20 yaşındaki genç dalgalara yenildi

Yayınlanma:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hasan Güngör, dalgalarla açığa sürüklenerek boğuldu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir genç daha denizde can verdi. 20 yaşındaki Hasan Güngör dalgalarla açığa sürüklendi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana gelen olayda, denize giren Güngör bir süre sonra dalgalar tarafından sürüklenmeye başladı.

hatayda-dalgalarla-aciga-suruklenen-gen-874415-259741-1.jpg

SUDA ÇIRPINDIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Güngör'ün suda çırpınmaya başladığını gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile genci sudan çıkardı. Bu sırada olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Güngör'ü daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

hatayda-dalgalarla-aciga-suruklenen-gen-874414-259741.jpg

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

