Dengesini kaybedince kulağı koptu

Olay, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Y. isimli şahıs, alkol aldıktan sonra yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybetti. Kontrolünü kaybederek düşen Selçuk Y., başını sert bir şekilde çevredeki taşlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şahsın sağ kulağı koptu.

KULAĞI AMELİYATLA YERİNE DİKİLDİ

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selçuk Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede hemen tedavi altına alınan şahsın kopan kulağı, gerçekleştirilen bir ameliyatla başarılı bir şekilde yerine dikildi. Ameliyat sonrası Selçuk Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.