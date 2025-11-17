Dengesini kaybedince kulağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek taşların üzerine düşen 34 yaşındaki Selçuk Y.'nin sağ kulağı koptu. Hastaneye kaldırılan şahsın kulağı, başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

Olay, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Y. isimli şahıs, alkol aldıktan sonra yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybetti. Kontrolünü kaybederek düşen Selçuk Y., başını sert bir şekilde çevredeki taşlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şahsın sağ kulağı koptu.

KULAĞI AMELİYATLA YERİNE DİKİLDİ

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selçuk Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede hemen tedavi altına alınan şahsın kopan kulağı, gerçekleştirilen bir ameliyatla başarılı bir şekilde yerine dikildi. Ameliyat sonrası Selçuk Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

