Demirtaş'a bir dava daha: TCK 301 dosyası 13'e yükseldi

Batman 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, davanın temelini Selahattin Demirtaş'ın 16 Şubat 2016 tarihinde Batman'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma oluşturuyor.

MlsaTurkey'den Deniz Tekin'in haberine göre iddianamede, "Savaşa Karşı Barış" adıyla düzenlenmek istenen açık hava toplantısına Batman Valiliği tarafından izin verilmediği, ancak bu karara rağmen Demirtaş'ın bir seçim otobüsü üzerinden toplanan kalabalığa hitap ettiği belirtildi. Demirtaş'ın bu konuşmasında iktidar politikalarını eleştirmesi ve bölgedeki olaylara ilişkin değerlendirmeleri, savcılık tarafından suç unsuru olarak dosyaya eklendi.

DEMİRTAŞ'TAN 'YASAMA DOKUNULMAZLIĞI' SAVUNMASI

İddianamede, Adalet Bakanlığı'nın, milletvekilliği sona erdiği için yasama dokunulmazlığı kalkan Demirtaş hakkında 2018 yılında soruşturma izni verdiği bilgisine yer verildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunması alınan Selahattin Demirtaş'ın ise suçlamaları reddettiği aktarıldı. Demirtaş'ın savunmasında, söz konusu konuşmanın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi ile güvence altına alınan yasama dokunulmazlığı kapsamında olduğunu ifade ederek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istediği kaydedildi.

SAVCILIK: İFADELER DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİL

Savcılık ise iddianamede, Demirtaş'ın konuşmasının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu. İddianameye göre savcı, konuşmada hükümeti, devletin askeri ve emniyet güçlerini hedef alan aşağılayıcı ifadelerin bulunduğunu ve hükümetin "halkı katletmek, zulüm ve işkence yapmakla" itham edildiğini belirtti. Savcılık, bu beyanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Hükümetinin şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu ve hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesini yaptı.

AÇILAN 13'ÜNCÜ DAVA OLDU

Bu dava, Selahattin Demirtaş hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca açılan 13'üncü dava oldu. Daha önce çeşitli konuşmaları gerekçe gösterilerek açılan 12 davanın 10'u, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dosyada birleştirilmişti. Mahkeme, Temmuz 2024'te Demirtaş'ı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı; bu karar istinaf mahkemesi aşamasındadır. Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi ile Batman 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan diğer iki davanın ise yargılama süreçleri devam etmektedir.