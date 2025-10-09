DEM'den Bahçeli'ye: Yaprak kıpırdamıyor

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan kararlara ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan burada yaptığı açıklamada MHP Lideri Bahçeli'nin sürece ilişkin sözlerini yorumladı.

Bahçeli, süreç hakkındaki konuşmasında DEM Parti'nin yasaların çıkması yönündeki talebine istinaden, "Önce silahlar sussun, sonra her şey konuşulur" ifadelerini kullanmıştı. Doğan, yaptığı basın açıklamasında bu sözleri yorumladı.

Süreç için bir takım adımların atılması gerektiğini ifade eden Doğan, söylemlerin kıymetli olduğunu ancak aynı sözleri sürekleri söyleminin zaman kaybı olduğunu belirtti. Doğan süreç için gelişmeler hakkında 'yaprak kıpırdamıyor' benzetmesini de söyledi:

"Silahların susması önemli ancak çatışmasızlığın kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bir takım adımların atılması gerekiyor. Silahlar sustu şimdi yasaların, hukukun, demokrasinin görünür olması gerekiyor, ancak henüz yaprak kımıldamıyor. Önemli sözler söyleniyor, kıymetli laflar ediliyor, ezberler bozuluyor ancak söylemek yetmiyor. Bunu tekrar etmenin zaman kaybı olduğunu söylüyoruz."

"ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK"

Sürecin kritik bir aşamada olduğunu ve önemli gelişmelerin olabileceğini vurgulayan Doğan, herkesin sürecin değerini bilmesi ve ciddiyetle yaklaşması gerektiğini dile getirdi. Doğan basın açıklamasında, "Süreç kritik bir aşamada ve önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak" şeklinde konuştu.