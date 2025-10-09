DEM'den Bahçeli'ye: Yaprak kıpırdamıyor

DEM'den Bahçeli'ye: Yaprak kıpırdamıyor
Yayınlanma:
DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan partisinin genel merkezinde MYK toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Doğan, Bahçeli'nin, "Önce silahlar sussun, sonra her şey konuşulur" sözlerine, "Silahlar sustu şimdi yasaların, hukukun, demokrasinin görünür olması gerekiyor, ancak henüz yaprak kımıldamıyor" ifadeleri ile yanıt verdi.

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan kararlara ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan burada yaptığı açıklamada MHP Lideri Bahçeli'nin sürece ilişkin sözlerini yorumladı.

Bahçeli, süreç hakkındaki konuşmasında DEM Parti'nin yasaların çıkması yönündeki talebine istinaden, "Önce silahlar sussun, sonra her şey konuşulur" ifadelerini kullanmıştı. Doğan, yaptığı basın açıklamasında bu sözleri yorumladı.

Son Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsinSon Dakika | Bahçeli: Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsin

Süreç için bir takım adımların atılması gerektiğini ifade eden Doğan, söylemlerin kıymetli olduğunu ancak aynı sözleri sürekleri söyleminin zaman kaybı olduğunu belirtti. Doğan süreç için gelişmeler hakkında 'yaprak kıpırdamıyor' benzetmesini de söyledi:

  • "Silahların susması önemli ancak çatışmasızlığın kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bir takım adımların atılması gerekiyor. Silahlar sustu şimdi yasaların, hukukun, demokrasinin görünür olması gerekiyor, ancak henüz yaprak kımıldamıyor. Önemli sözler söyleniyor, kıymetli laflar ediliyor, ezberler bozuluyor ancak söylemek yetmiyor. Bunu tekrar etmenin zaman kaybı olduğunu söylüyoruz."

"ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK"

690x450nc-ank-09-10-2025-aysegul-dogan-aciklama-yapiyor1.jpg

Sürecin kritik bir aşamada olduğunu ve önemli gelişmelerin olabileceğini vurgulayan Doğan, herkesin sürecin değerini bilmesi ve ciddiyetle yaklaşması gerektiğini dile getirdi. Doğan basın açıklamasında, "Süreç kritik bir aşamada ve önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü