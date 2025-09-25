DEM Partili Beştaş Adalet Bakanlığını şikayet etti

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye’de cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu’na (ombudsman) başvurdu. Adalet Bakanlığını şikayet eden Beştaş, kendisine ulaşan çok sayıda mahpus mektubu ve aile başvurusunun cezaevlerindeki sorunların vahametini ortaya koyduğunu ifade etti.

Beştaş, cezaevlerinde infaz yakma uygulamaları nedeniyle tahliyelerin engellendiğini, ağır hasta mahpusların tedaviye erişim hakkından mahrum bırakıldığını ve çıplak arama dayatmasının hem mahpuslara hem de görüşe gelen ailelere uygulandığını belirtti. Ayrıca hijyen sorunun çözülmediğini, işkenceye varan kötü muamelelerin sürdüğünü, yayın ve iletişim araçlarına kısıtlama getirildiğini, havalandırma ve sosyal etkinlik yasaklarının yasada dayanak olmadan uygulandığını söyledi.

'HASTA MAHPUSLAR ÖLÜME TERK EDİLİYOR"

Milletvekili, hasta mahpusların “adeta ölüme terk edildiğini” ve ağır hastalığı bulunanların aileleriyle vedalaşma hakkının engellendiğini vurguladı. Bu ihlallerin son bulması için parlamentoda defalarca çağrı yaptıklarını ancak sonuç alınamadığını kaydeden Beştaş, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurma zarureti doğduğunu dile getirdi.

Beştaş, başvurusunda cezaevlerinde tahliye hakkı tanınan mahpusların serbest bırakılmasını, onur kırıcı uygulamaların ve çıplak aramanın kaldırılmasını, mahrem alanlardaki kameraların sökülmesini, muayenelerin kelepçesiz yapılmasını ve ağır hasta mahpusların tedaviye erişimlerinin güvence altına alınmasını talep etti. Ayrıca darp ve işkence uygulamalarına son verilmesi, disiplin cezalarının hukuka uygun yürütülmesi ve mahpusların iletişim haklarının kısıtlanmaması gerektiğini de belirtti.