DEM Parti’den Noel için kanun teklifi: Resmi tatil ilan edilsin

Hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye’nin toplumsal yapısının çok kimlikli, çok kültürlü ve çok inançlı bir dokuya sahip olduğuna dikkat çekildi. Milletvekili George Aslan, eşit yurttaşlık ilkesinin sadece anayasal ve hukuki metinlerde yer almasının yeterli olmadığını, bu ilkenin günlük yaşam pratiklerinde de karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

TARİHSEL ARKA PLAN VE NÜFUS DEĞİŞİMİ

Teklifin genel gerekçesinde, Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan politikalar ve bunların Hıristiyan halklar üzerindeki etkileri de ele alındı. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren izlenen "tekçi politikaların", binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan Hıristiyan halklar üzerinde baskı ve ayrımcılığa neden olduğu ifade edildi. 20. yüzyılın başlarında milyonlarla ifade edilen Rum, Ermeni ve Süryani nüfusunun, yaşanan tarihsel ve siyasal süreçlerin bir sonucu olarak bugün yüz binin altına düştüğü belirtildi.

HIRİSTİYANLIK TARİHİNDE ANADOLU’NUN ÖNEMİ

Gerekçede, Türkiye coğrafyasının Hıristiyanlık tarihi açısından taşıdığı kritik öneme de ayrıca yer verildi. İlk Hıristiyan toplulukların ortaya çıktığı Antakya ve Hıristiyanlığın geleceğini belirleyen kararların alındığı ilk konsilin toplandığı İznik örnekleri hatırlatıldı. Türkiye’nin bu tarihsel mirasıyla, yalnızca ülke sınırları içinde yaşayan Hıristiyanlar için değil, dünya genelindeki tüm Hıristiyanlar açısından özel bir konuma sahip olduğu kaydedildi.

"TOPLUMSAL BARIŞA KATKI SUNACAK"

George Aslan sunduğu teklifte; Ramazan ve Kurban Bayramları gibi, Hıristiyan yurttaşlar için kutsal olan Noel Bayramı’nın da resmî tatil ilan edilmesinin önemine değindi. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesinin, Hıristiyan vatandaşların eşit yurttaşlık duygusunu güçlendireceği belirtilirken, farklı inanç grupları arasındaki karşılıklı anlayışın gelişmesine ve toplumsal barışın tesisine katkı sağlayacağı ifade edildi.