DEM Parti'den Meclis'e çağrı: 4 Kasım'dan bugüne uzanan siyasi baskılar incelensin

DEM Parti, 4 Kasım 2016 tarihinde HDP’li milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen tutuklamaların 'Türkiye demokrasisinde yarattığı tahribatın araştırılması' amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi sundu. Partinin gerekçesinde, 4 Kasım operasyonunun “demokratik siyasete yönelik bir darbe” olduğu vurgulandı.

DEM Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan önergede, 4 Kasım 2016 gecesi eşzamanlı operasyonlarla HDP Eş Genel Başkanları, Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının tutuklanmasının, Türkiye’nin demokratik yapısında derin bir kırılma yarattığı belirtildi.

"HDP’YE YÖNELİK BU OPERASYONLAR MECLİS’İN İŞLEVİ ÜZERİNDE CİDDİ BİR BASKI YARATMIŞTIR”

Önergede, “6 milyondan fazla kişinin oyunu alarak Meclis’in üçüncü büyük partisi konumuna gelen HDP’ye yönelik bu operasyonlar, demokratik siyasetin önünü tıkamış, Meclis’in işlevi üzerinde ciddi bir baskı yaratmıştır” denildi.

DEM Parti, geçtiğimiz günlerde Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk’e yasama dokunulmazlığına rağmen verilen 6 yıl 4 ay hapis cezasını hatırlatarak, bu kararın süregelen keyfi ve hukuksuz yargılamaların bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Önergenin gerekçesinde, Kürt halkının seçilmiş temsilcilerine yönelik baskıların yeni olmadığı vurgulanarak, “4 Kasım 2016 tarihi, sistematik biçimde sürdürülen siyasi operasyonların sembolüdür. Seçilmiş eş genel başkanlar, milletvekilleri ve belediye eş başkanları keyfi gözaltılar, tutuklamalar ve görevden uzaklaştırmalarla karşı karşıya bırakılmıştır” denildi.

"DEMOKRATİK TEMSİL HAKKI ORTADAN KALDIRILMIŞTIR"

Parti, 20 Mayıs 2016’da milletvekili dokunulmazlıklarının “tek seferlik” olarak kaldırılmasının, Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir adım olduğunu belirtti. DEM Parti, bu değişikliğin yalnızca bazı siyasetçileri hedef alarak demokratik siyasetin dışına itme amacı taşıdığını, bunun da Venedik Komisyonu ve AİHM kararlarıyla tescillendiğini ifade etti.

4 Kasım operasyonlarının ardından 31 milletvekilinin gözaltına alındığı, 16’sının tutuklandığı hatırlatılan önergede, “Aradan geçen yıllarda HDP’nin kazandığı belediyelerin büyük bölümüne kayyım atanmış, belediye eş başkanları tutuklanmış, demokratik temsil hakkı ortadan kaldırılmıştır” denildi.

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra da Hakkari, Mardin, Van, Batman, Siirt ve Dersim gibi birçok belediyeye kayyım atanmasının, “hukuk dışılığın rutin hale geldiğinin göstergesi” olduğunu ifade etti.

Önergenin sonunda, “4 Kasım darbesinin demokratik siyaset, toplumsal barış ve hukukun üstünlüğü üzerindeki etkilerinin araştırılması, Türkiye’de demokratik düzenin güçlendirilmesi açısından hayati önemdedir” ifadelerine yer verildi.