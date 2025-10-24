DEM Parti’den İmamoğlu ve Yanardağ’a operasyona tepki!

Bu sabah saatlerinde, 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. Açılan soruşturma, “casusluk” iddiasıyla başlatılırken söz konusu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun ifadesinin alınacağı öğrenildi.

MERDAN YANARDAĞ DA GÖZALTINA ALINDI!

Söz konusu soruşturma kapsamında TELE1 kanalına da sabah saatlerinde TEM ekipleri tarafından operasyon yapılırken Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, evinden gözaltına alındı. Yanardağ’ın evinde ve kanaldaki odasında arama yapıldığı bildirildi.

Son dakika | TELE 1'e polis baskını! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

DEM PARTİ’DEN TEPKİ GELDİ!

Yapılan operasyona DEM Parti’den sert tepki gelirken “Sabah saatlerinde TELE1’e polisler tarafından “casusluk” iddiasıyla baskın düzenlenirken, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da “casusluk” soruşturması açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

"HUKUKUN GÖREVİ ADALETİ SAĞLAMAK OLMALIDIR"

“Ülkede adalet terazisinin ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka yargısal operasyonun devreye konulduğu açıktır. Hukukun görevi adaleti sağlamak olmalıdır“ ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Ancak maalesef Türkiye'de yargı mekanizmaları uzun zamandır siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır.” denildi.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında da casusluk soruşturması başlatıldı

Açıklamanın devamında ise, “Masa başı siyaset mühendisliğiyle siyaseti ve basını baskı altına almaya çalışmak, bu çabanın sahiplerine başarı getirmeyecektir.” ifadeleri kullanıldı.