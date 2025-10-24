Son dakika | TELE 1'e polis baskını! Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... TELE 1'e polis baskını yapıldı. Polislerin Merdan Yanardağ'ın odasında arama yaptığı, Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı ifade edildi.

TELE1 TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. TEM ekiplerinin kanalda arama yaptığı ifade edildi. TELE1'den edinilen son bilgilere göre ekipler Merdan Yanardağ'ın odasında arama yapıyor.

ekran-goruntusu-2025-10-24-071629.png

OPERASYON CANLI YAYINDA DUYURULDU!

TELE1’de Sabah Pusulası programını sunan Gökhan Kayış, TELE1'e operasyonu canlı yayında duyurdu. Kayış, sabahın erken saatlerinde TEM ekiplerinin kanal geldiğini ve arama yapıldığını söyledi.

"BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASINDA OPERASYON 1 DİYOR"

Kayış canlı yayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgi notunu paylaştı. Notta 'Operasyon 1' dendiğini aktaran Kayış, başka operasyonlarında olabileceğini söyledi.

"ULAŞAMAZSINIZ DEDİ BANA!"

Kayış'ın aktardığına göre kanalda 50 kişilik bir TEM ekibi var. Kayış 50 kişilik ekibin başındaki amire, 'Yanardağ'ın haberi var mı?' diye sorduğunu, amirin de 'Ulaşamazsınız' cevabını verdiğini, Yanardağ'ın gözaltına alınmış olabileceğini ifade etti. Kayış, binada muhtarın da olduğunu aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

