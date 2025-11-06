DEM Parti'den gazetecilere yönelik operasyonlara tepki

DEM Parti'den gazetecilere yönelik operasyonlara tepki
Yayınlanma:
DEM Parti, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmasına sert tepki gösterdi.

DEM Parti, gazetecilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılmasına sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasını, basına yönelik devam eden baskıların son halkası olarak değerlendirildi.

"BASINI DİZAYN ETME ÇABASINDAN ARTIK VAZGEÇİLMELİDİR"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama bu şekilde:

"Gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılması, basına yönelik devam eden baskıların son halkasıdır.

DEM Parti olarak medyaya yönelik bu baskıların dün olduğu gibi bugün de karşısındayız.

Son dönemlerde özellikle İstanbul’daki yargı çevrelerinde görülen bu anlayıştan, basını dizayn etme çabasından artık vazgeçilmelidir.

Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve barıştır."

Son Dakika | Gazetecilere operasyon! 5 isim ifadeye götürüldüSon Dakika | Gazetecilere operasyon! 5 isim ifadeye götürüldü

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, adı geçen gazetecilerin, İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç Örgütüne Yardım Etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği bildirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Türkiye
Erken uyarı sistemi sonuç verdi! Sındırgı depremini Kandilli önceden bildi
Erken uyarı sistemi sonuç verdi! Sındırgı depremini Kandilli önceden bildi
Ekim ayında 8'i çocuk 169 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!
Ekim ayında 8'i çocuk 169 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!
Gürsel Tekin CHP İstanbul'un banka hesaplarını da istedi!
Gürsel Tekin CHP İstanbul'un banka hesaplarını da istedi!