DEM Parti'den gazetecilere yönelik operasyonlara tepki

DEM Parti, gazetecilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılmasına sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasını, basına yönelik devam eden baskıların son halkası olarak değerlendirildi.

"BASINI DİZAYN ETME ÇABASINDAN ARTIK VAZGEÇİLMELİDİR"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama bu şekilde:

"Gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde ifadeye çağrılması, basına yönelik devam eden baskıların son halkasıdır. DEM Parti olarak medyaya yönelik bu baskıların dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Son dönemlerde özellikle İstanbul’daki yargı çevrelerinde görülen bu anlayıştan, basını dizayn etme çabasından artık vazgeçilmelidir. Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve barıştır."

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, adı geçen gazetecilerin, İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç Örgütüne Yardım Etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği bildirilmişti.