DEM Parti İmralı Heyeti'nden DEVA Partisi'ne ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ali Babacan'ı ziyaret ediyor. Heyet saat 11.00 itibarıyla binaya giriş yaptı.

Heyetin Babacan görüşmesinin ardından saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor.

DEM Parti'nin 99 sayfalık raporu Meclis Başkanlığına iletildi

DEM PARTİ VE MHP KOMİSYON RAPORUNU TBMM’YE TESLİM ETMİŞTİ

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partiler, komisyonda süreçle ilgili tarafların dinlemelerinin tamamlanmasının ardından, öneri ve değerlendirmelerine ilişkin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı'na sunmaya başladı. DEM Parti'li komisyon üyeleri 99 sayfalık raporu TBMM Başkanlığı'na teslim etti. Diğer partilerin de bu hafta sonuna kadar raporlarını sunması bekleniyor.

MHP'nin 'süreç raporu' komisyona verildi

Milliyetçi Hareket Partisi de sürece ilişkin raporu, Meclis Başkanlığı'na sundu. Rapor 120 sayfadan oluşuyor.