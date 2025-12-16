DEM Parti: Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar, önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek amaçlarının hem bilgilendirme yapmak hem de istişarelerde bulunmak olduğunu ifade etti. Sürecin önemine ve hassasiyetine dikkat çeken Sancar, sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, "Ana konusu hukuki zemindir, yasal düzenlemelerdir" dedi.

Sancar bu ifadeleri kullandı:

Önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Amacımız hem bilgilendirme hem de istişarelerde bulunmadır. Sürecin önemi ve hassasiyeti hepimizin malumudur. Bu konuda sayın Davutoğlu'nun tecrübeleri derindir. Kendilerine bu ziyarette geldiğimiz aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını bazen ayrıntılarını konuştuk. Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bizler 2 Aralık'ta İmralı'da yaptığımız görüşmeyle ilgili bilgilendirmede bulunduk. Bundan sonra görüşmelerimiz devam edecek.

Bugün sayın Özgür Özel ile görüşme yapacaktık ama Gülşah Hanım'ın vefatı dolayısıyla bu ertelendi. Bu vesileyle Gülşah Hanım'a bir kez daha Allah'tan rahmet dilemek istiyoruz ve başta Özgür Özel olmak üzere tüm CHP camiasına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Görüşmeyi daha sonra gerçekleştireceğiz.