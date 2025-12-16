DEM Parti: Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar, önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek amaçlarının hem bilgilendirme yapmak hem de istişarelerde bulunmak olduğunu ifade etti. Sürecin önemine ve hassasiyetine dikkat çeken Sancar, sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, "Ana konusu hukuki zemindir, yasal düzenlemelerdir" dedi.
Sancar bu ifadeleri kullandı:
Önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Amacımız hem bilgilendirme hem de istişarelerde bulunmadır. Sürecin önemi ve hassasiyeti hepimizin malumudur. Bu konuda sayın Davutoğlu'nun tecrübeleri derindir. Kendilerine bu ziyarette geldiğimiz aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını bazen ayrıntılarını konuştuk. Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bizler 2 Aralık'ta İmralı'da yaptığımız görüşmeyle ilgili bilgilendirmede bulunduk. Bundan sonra görüşmelerimiz devam edecek.
Bugün sayın Özgür Özel ile görüşme yapacaktık ama Gülşah Hanım'ın vefatı dolayısıyla bu ertelendi. Bu vesileyle Gülşah Hanım'a bir kez daha Allah'tan rahmet dilemek istiyoruz ve başta Özgür Özel olmak üzere tüm CHP camiasına başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Görüşmeyi daha sonra gerçekleştireceğiz.
"YENİ AŞAMANIN ANA KONUSU HUKUKİ ZEMİNDİR"
Yeni aşamanın ihtiyaçları önemli, hassasiyetleri de fazladır. Yeni aşamanın ana konusu hukuki zemindir, yasal düzenlemelerdir. Barış hukuku başlığı altında ifade etmeyi uygun görüyoruz. Bu gündemle ilgili sayın hem Ahmet Davutoğlu ve heyetinin görüşlerini dinledik hem de hazırlıklar konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Siyasi mutabakat bu süreçlerde sağlıklı yürümenin en önemli şartlarından biridir ama siyasi mutabakatın aynı zamanda toplumsal mutabakata da dayanması ve büyümesi gerekiyor. Bu süreçte siyasi mutabakat ve toplumsal uzlaşı hayati önemdedir. Bunu sağlamanın yolu da istişarelerdir, kamuoyunu bilgilendirmektir ve şeffaf yürümektir. Bizler de bu ziyaretlerimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Davutoğlu ile hem Gelecek Partisi hem de Yeni Yol Grubu olarak ciddi katkılar sunuyorlar. Önemli değerlendirmeler ve eleştirmeler de bulunuyorlar. Bütün bunlar çok değerlidir.