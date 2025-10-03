DEM, İmralı da 3.5 saat kaldı: Açıklama yarın!

DEM, İmralı da 3.5 saat kaldı: Açıklama yarın!
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamladı. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklamanın yarın yapılacağı bildirildi.

GÖRÜŞME 3,5 SAAT SÜRDÜ!

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı Heyeti terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamladı.

İmralı Adasından dönen Heyetin Öcalan ile yaptığı görüşmenin ise 3,5 saat sürdüğü kaydedildi. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.

SON GÖRÜŞME 28 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ!

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yer aldığı İmralı Heyeti, ilk olarak 28 Aralık 2024’te Abdullah Öcalan ile görüşmüş, son görüşmesini 28 Ağustos’ta gerçekleştirmişti. Bu görüşme heyetin Meclis açılışı sonrası ilk ziyareti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

