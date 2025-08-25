DEM heyeti İmralı'ya gidiyor: Komisyondan sonra ilk

DEM heyeti İmralı'ya gidiyor: Komisyondan sonra ilk
Yayınlanma:
TBMM'de başlayan komisyon görüşmelerinin ardından ilk kez DEM Parti heyeti, İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

DEM Parti heyeti, bu hafta İmralı Adası'na bir ziyaret gerçekleştirecek. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün aktardığı bilgilere göre, heyetin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşerek, TBMM'de kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve "süreç" hakkında mesajlar alması bekleniyor. Komisyonun kurulmasının ardından gerçekleşecek bu ziyaret, komisyonun Öcalan ile ilk teması olacak. Ayrıca, komisyonun ilerleyen süreçte Öcalan ile doğrudan temas kurmayı planladığı belirtildi.

BU HAFTA İKİ TOPLANTI YAPILACAK

Öte yandan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta iki önemli toplantı düzenleyecek. Komisyonun 6'ncı toplantısı, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak. Bu toplantıda eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un görüşleri alınacak. 7'nci toplantı ise 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek ve bu birleşimde Türkiye Barolar Birliği dinlenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

