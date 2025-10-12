DEM bunu ilk defa açıkladı: Öcalan ilk mektubu Demirtaş'a göndermiş

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları, Almanya’da Berlin Alevi Toplumu-Cemevi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Barış Konferansı’na katıldı.

"DEVLET ALEVİLİĞİ OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Hatimoğulları sürecin başlamasından bu yana Türkiye'de 100'ün üzerinde Alevi kurumu ile görüşmeler yaptığını ve görüşmelere de devam ettiğini söyledi. Hatimoğulları konferanstaki konuşmasında Türkiye'de devlet aleviliği oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Türkiye'de AKP iktidarı sadece Kürtlerle uğraşmıyor, sadece Kürt'ü asimile etmeye çalışmıyor; farklı halklar ve inançlardan olan bütün kesimlere dönük tekçi bir yaklaşım içindedir. Hem etnik anlamda tekçi hem de din ve mezhep anlamında tekçi bir yaklaşım içindedir. Bugün devletin Aleviliği oluşturulmaya çalışılıyor. Aleviliği devletin sınırları içinde hapsetmek için çok ciddi adımlar atıyorlar" ifadelerini kullandı.

DEM İLK DEFA AÇIKLADI: ÖCALAN İLK MEKTUBU DEMİRTAŞ'A GÖNDERMİŞ

Öcalan'ın Demirtaş'ın tahliye edilmesine müsaade vermediği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. DEM Parti ise bu iddiayı yalanlayan bir basın açıklaması yapmıştı. Bu yazının ardından Tülay Hatimoğulları 'Bunu da sizinle paylaşmış olayım' diyerek, sürecin başlamasından sonra Öcalan'ın il mektup gönderdiği kişilerden birisinin de Demirtaş ve Yüksekdağ olduğunu açıkladı: