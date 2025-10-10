Demirtaş'ın tahliyesine Öcalan set çekti iddiası! İşte o sözleri

Halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine "süreç" gerekçesiyle karşı çıktığının Ankara kulislerinde konuşulduğunu yazdı.

Terör örgütü PKK’nın silah bıraktığı İmralı Süreci devam ederken, gözler eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a çevrildi.

Yıllardır tartışmalı şekilde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) karar çıktı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, “Demirtaş için bir şeyler yapılmalı” diyerek AİHM kararlarının Türkiye açısından bağlayıcı olduğunu söylemesinin ardından, “Demirtaş tahliye edilecek” iddiaları kulislerde yankı buldu.

Ancak AKP iktidarı, AİHM kararına itiraz ederek Demirtaş’ın tahliyesini engelledi.

Halktv.com.tr yazarı Uğur Ergan, Demirtaş’ın tahliyesine yönelik sürecin önünde terör örgütü lideri Öcalan’ın olumsuz görüş bildirdiği yönündeki iddiaların Ankara’da konuşulduğunu aktardı.

Ergan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"ÖCALAN SERBEST KALMASINA SICAK BAKMIYOR"

O zaman gelelim başkentin kulislerinde fısıldanan iddialara:

(*) Demirtaş’ın “seni başkan seçtirmeyeceğiz” sözü unutulmuş değil. Demirtaş’ı, Öcalan’dan ayıran en önemli faktör, Türk solunda hatta sosyal demokrat kesimde de karşılığının olması. Özellikle genç Kürt ve Türk seçmenin sempatisi kaybolmuş değil. 7 Haziran 2015 seçiminde HDP’nin yüzde 13.1 oranında oy almasında o zamanki eş başkanlar Demirtaş ve Yüksekdağ’ın payı çok büyük. Erdoğan, İmamoğlu ile birlikte Türk seçmende etkili olan Demirtaş’ın yaratacağı sinerjiden çekiniyor. (Bunları başkentin her köşesinde duyabilirsiniz.)

(*) Öcalan ve Kandil’in, Demirtaş’a karşı mesafeli tutumunda bir değişiklik yok. İktidar bunu bildiği için Öcalan’dan yana tercih kullanıyor. Ama şimdi yazacağım yeni iddiaya göre, Öcalan, İmralı’daki görüşmelerinden birisinde, “Demirtaş’ın aktif şekilde devreye girmesi benim için de, iktidar için de, projenin devamı için de iyi sonuç vermez” demiş.

Bu iddianın doğurduğu iddia da, “Öcalan, Demirtaş’ın şu aşamada serbest kalmasına sıcak bakmıyor” şeklinde.

DEM Parti, Demirtaş ve Yüksekdağ için Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yürüyerek bunu tekzip etse de, iddianın Ankara kulislerinde konuşulduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

