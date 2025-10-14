Davutoğlu İngiltere'de görüşmeler yapacak

Davutoğlu İngiltere'de görüşmeler yapacak
Yayınlanma:
İngiltere’ye giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bir dizi temaslarda bulunacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 16-21 Ekim'de İngiltere’de bir dizi temas ve toplantı gerçekleştirecek.

Gelecek Partisi'nden 'Bu fotoğraf turnusol kağıdı oldu' eleştirilerine yanıtGelecek Partisi'nden 'Bu fotoğraf turnusol kağıdı oldu' eleştirilerine yanıt

OXFORD VE LONDRA’DA GÖRÜŞMELER YAPACAK

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oxford ve Londra’da saygın akademik ve siyasi kurumlarda konferanslar vereceğini ve yuvarlak masa toplantılarında üniversite ve entelektüel çevrelerle bir araya geleceğini açıkladı.

Davutoğlu, ayrıca İngiliz Parlamentosu ve Lordlar Kamarası’nda farklı etnik ve dini kökenden siyasetçi ve devlet adamlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Gelecek Partisi'nden resepsiyon açıklaması: Gayet normalGelecek Partisi'nden resepsiyon açıklaması: Gayet normal

"GENOCİDE İN GAZZE KİTABIMIZIN TANITIMINI YAPACAĞIM"

Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantılarda Gazze soykırımı başta olmak üzere küresel ve bölgesel sorunlar bağlamında yaşanan sistemik depremi ve dünya düzenini bekleyen tehlikeleri irdeleyerek Trump’un yeni-sömürgeci dünya düzeni yaklaşımına karşı alternatif çözüm önerilerimi paylaşacak ve katkı veren bazı yazar dostlarımla birlikte geçtiğimiz aylarda yayınlanan Genocide in Gazze kitabımızın tanıtımını yapacağım."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Halk Tv Muhabiri Umut Taştan'a tehdit
Halk Tv Muhabiri Umut Taştan'a tehdit
Afyon'da feci kaza! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerinde can verdi
Afyon'da feci kaza! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerinde can verdi