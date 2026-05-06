Dargeçit JİTEM davası düştü: 3'ü çocuk 8 kişi kaybedilmişti

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kamuoyunda "Dargeçit JİTEM Davası" olarak bilinen ve Mardin’in Dargeçit ilçesinde 1990’lı yılların ortasında yaşanan zorla kaybetme olaylarına ilişkin yürütülen yargılamada nihai kararını verdi. Yüksek Mahkeme, davanın zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmesine hükmetti.

DARGEÇİT JİTEM DAVASI DÜŞTÜ

Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal’ın haberine göre Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede 30 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin 8 Mart 2026 itibarıyla dolduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine, aralarında dava sürerken hayatını kaybeden üç ismin de bulunduğu toplam 15 sanık hakkındaki dosyanın düşürülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kararda, sanıklar lehine olan mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtildi. Yargıtay, daha önce Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi tarafından verilen beraat kararını usulden bozsa da, bu bozma kararını davanın yeniden görülmesi için değil, zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi yönünde tesis etti.

3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KAYBEDİLMİŞTİ

Dava konusu olan olaylar, Dargeçit’te 29 Ekim 1995 ile 8 Mart 1996 tarihleri arasında gerçekleştirilen ev baskınlarıyla başladı. Operasyonlar sırasında Davut Altınkaynak (12), Seyhan Doğan (14), Nedim Akyön (16), Mehmet Emin Aslan (19), Abdurrahman Olcay (20), Abdurrahman Coşkun (21), Hikmet Kaya (24) ve Süleyman Seyhan (57) gözaltına alındı ve bu kişilerden bir daha haber alınamadı. Ailelerin arayış sürerken Uzman Çavuş Bilal Batırır, Süleyman Seyhan’ın cansız bedeninin yerini aileye bildirdi.

Seyhan’ın cenazesi 6 Mart 1996’da bulunurken, bu bilgiyi paylaşan uzman çavuş Bilal Batırır da kısa süre sonra ortadan kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Uzun yıllar boyunca ilerleme kaydedilemeyen soruşturmada, 2012 yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarında kayıpların izine ulaşıldı. 2012 yılında Seyhan Doğan ve Mehmet Emin Aslan’ın kemikleri bir bağ evinde; 2013 yılında Abdurrahman Olcay ve Abdurrahman Coşkun’un kemikleri bir kuyuda bulundu.

2015 yılında ise Nedim Akyön ve Davut Altınkaynak’a ait kemik parçalarına Dicle Nehri kıyısında ulaşıldı. 30 yıllık hukuki sürecin sonunda Yargıtay'ın verdiği bu karar, dosyanın ceza almaksızın kapanmasına neden oldu.