Darbettiği kız arkadaşını elinden kurtaran esnafın dükkanını yaktı! Suç makinesi çıktı

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, caddedeki bir dükkanın önüne gelen Engin T., burada kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bu sırada Engin T.’nin kadını zorla araca bindirmek istediğini gören esnaf Mertcan A., duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada kadın dükkana sığınarak yardım istedi. Taksi çağıran Mertcan A. kadını evine gönderdi. Engin T. ise 'Kız arkadaşıma mı asılıyorsunuz' diyerek Mertcan A.’ya küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine Mertcan A., da Engin T.‘yi darbetti.

YARIM SAAT SONRA GERİ DÖNÜP DÜKKANI YAKTI!

Olayın ardından aracına binen Engin T. olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık yarım saat sonra dükkanın önüne yeniden gelen Engin T., aracından inerek dükkanın girişine 3 kez yanıcı madde attı. Daha sonra ise yanan dükkanın giriş kapısını tekmeledi. Halıların alev aldığını ve alevlerin dükkana ulaştığını gören çevredeki vatandaşlar kovalarla su dökerek yangını söndürdü.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken olayın ardından aracına binen Engin T. hızla kaçmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI!

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüphelinin kaçtığı aracın plakasını ve istikametini tespit etti. İlçede belirli noktalar oluşturarak dar alan çalışması yapan polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaya başladı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli, yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçlara çarpan şüpheli kendisini takip eden gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

10 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Karakola götürülen Engin T.’nin poliste 5 adet 'Kasten Yaralama', 'Taksirle Yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak', 'Kaçakçılık kanununa muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 10 kaydı olduğu ortaya çıktı. Alkolmetre cihazına üflemeyi reddeden Engin T.’nin savcılık kararıyla hastanede yapılan kan testinde ise 2.55 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramalarda ise, karton koli içerisinde çok sayıda boş alkol şişesi ve pamuklu fitil bulundu. Malzemelere el konulurken araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

DARBEDİLEN KADIN YARDIM İSTEDİ!

İfade4 işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Engin T. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. İfade veren Mertcan A.,'nın şüpheli Engin T.’nin kız arkadaşı olduğunu söylediği kadını darbetmeye çalıştığını, kadının dükkana sığınarak yardım istediğini, bunun üzerine kadını koruyarak taksiyle adresten uzaklaştırdığını, Engin T. ile aralarında bu nedenle husumet oluştuğunu söylediği bildirildi.

“ADAM ZORLA KIZI YAN TARAFA ÇEKİYOR”

Mertcan A.’nın dayısı Volkan Karasu (41), olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dükkanı kapatma saatindeydi. Yeğenim kapıda araca malzeme götürdü. Ondan sonra tartışan 2 kişi görüyor. Adam zorla kolundan çekip kızı yan tarafa çekiyor. Yeğenim de içeriye girmiyor. Bu esnada bayanın yanına gidiyor 'Bir sorun mu var' diyor. Yanındaki adam da alkollü argo şekilde yeğenimi tersliyor. Ona 'Sana ne oluyor' gibi argolu küfürlü konuşuyor yeğenim de yine onu kale almayıp bayana dönüyor. 'Rahatsız mı ediyor, taciz mi ediyor' diye soruyor. Öyle yapınca adam argo ve küfürlü konuşuyor. Yeğenim de çıkıyor dükkanın bahçesinden yanına geçiyor, tartışmaya başlıyorlar. Ondan sonra ben de olayı fark ediyorum, geliyorum ayırmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum, 'Arkadaşım alkollüsün, kadına zor kullanıyorsun, bırak, konuşacağın bir şey varsa da daha sonra konuş, bırak kız evine gitsin' diyorum" ifadelerini kullandı.

“SUÇ DOSYASI, SİCİLİ DE ÇOK KABARIK”

Karasu, sözlerinin devamında "Bu sefer insanlık yapmaya çalışırken hiç kızın yüzünü dahi görmedik, 'Siz benim kız arkadaşıma mı asılıyorsunuz' diyerek Saçma sapan şeylerle bizi de zan altında bıraktı, iftira attı. Bu sefer dayanamadık. Yani biz de bu sefer 1-2 tane vurduk açıkçası sonra küfürleşmeler, biraz tartışma uzadı. Ağır küfürler edince biz de haliyle çok dövmek de istemiyoruz, alkollü de olduğu için birşey de yapmak istemiyoruz. İster istemez haliyle sinirimize mukayyet olamadık, 1-2 tane vurduk sonra esnaf girdi, halk girdi araya, ayırdı, geleceğini falan da düşünmüyorduk. Çıktı evine gitti 20-25 dakika sonra planlamış programlamış almış gelmiş. Dükkan kapalıydı ama karşı esnaf falan komşular, daha o esnada camda balkonda duruyorlarmış. Gelip camlara atmış. Sağ olsun esnaf hemen müdahale edip söndürmüş ama amacı dükkanı yakmak, zarar vermek hatta cana kastetmekti" dedi.

"Biraz halılar değişti, bir iki pleksi birşeyler var. Muhtemelen 8 bin 10 bin lira herhalde cam tutar yani. Sonra olay polisler arasında gerçekleşiyor. Yani polis o esnada etrafa gelip öncesinde biz kavga ettiğimiz esnada halk arıyor. Polisin gelmesiyle onun gelmesi aşağı yukarı eş zamanlı oluyor. Polis etrafta neler olup bittiğiyle ilgili bilgi toplamaya çalışırken bu da olayı bitirmiş. Aracına binmiş gitmek üzere. Polis onun yaptığının farkında değil ama polis kapıya geliyor ateşi fark ediyor onlar söndürmeyle uğraşırken adam da arabasına biniyor kaçmaya çalışıyor.” ifadelerini kullanan Karasu, “Esnaf o sırada polise 'Yakalayın' diyor 'Olayı işleyen suçu işleyen adam buydu' diyor. Ondan sonra polis hemen yola çıkıyor. Adama 'Gel’' diyor adam arabasına biniyor kaçmaya çalışıyor. Polis ondan sonra hemen araca biniyor. Peşine düşüyor aşağıda 5-10 dakika sonra muhtemelen yakalanmış oluyor tutuklandı. Tutuklanmış kaza da yapmış, suç dosyası, sicili de çok kabarık" sözlerini sarf etti.