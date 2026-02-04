Avcılar'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: Esnaf şüpheliyi darbetti

Yayınlanma:
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde dövme salonundaki çalışanı taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalle esnafı tarafından darbedilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar’da bir iş yerinde çalışan genç kıza yönelik tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs, çevre esnafı tarafından darbedildi. 24 Ocak Cumartesi akşamı Cihangir Mahallesi’nde yaşanan olayda, dövme yaptırma bahanesiyle dükkana giren kişinin sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan genç kızın çığlıkları mahalleyi harekete geçirdi.

YARDIM ÇIĞLIĞINA ESNAF KOŞTU

İddiaya göre, akşam saatlerinde bir dövme salonuna gelen şüpheli, önce dövme yaptırmak istediğini söyleyerek içerideki çalışanla diyaloğa girdi. Bir süre sonra tacize maruz kalan genç kızın bağırarak yardım istemesi üzerine yan dükkanlardaki esnaf ve çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine geldi. İş yerinden dışarı çıkarılan şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından sokak ortasında darbedildi.

Binlerce hükümlü afla tahliye edilmişti! İşte cezaevlerindeki doluluk oranıBinlerce hükümlü afla tahliye edilmişti! İşte cezaevlerindeki doluluk oranı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kalabalığın elinden aldıkları şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alınırken, genç kızın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

