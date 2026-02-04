Binlerce hükümlü afla tahliye edilmişti! İşte cezaevlerindeki doluluk oranı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, ceza infaz sistemindeki son durumu değerlendirdi. Türkiye’deki ceza adalet sisteminin Avrupa ülkelerine kıyasla daha sert olduğunu vurgulayan Yıldırım, cezaevlerindeki toplam tutuklu ve hükümlü sayısının 403 bine ulaştığını açıkladı.

Kapasitenin %140 oranında dolu olduğunu belirten Genel Müdür, bu yoğunluğun yeni ceza infaz kampüsleri ile yönetileceğini ifade etti.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE "İYİ HAL" ŞARTI

Habertürk'te yer alan habere göre, 11. Yargı Paketi ve Kovid düzenlemelerinin yansımalarına değinen Yıldırım, tahliye süreçlerinde disiplin cezalarının kritik bir rol oynadığını hatırlattı. Şartları sağlasa bile disiplin cezası bulunan mahkumların denetimli serbestlikten yararlanamayacağını belirten Yıldırım, yaklaşık 40 bin mahkumun fiilen denetimli serbestliğe ayrıldığını, 25 bine yakın kişinin ise kapalıdan açık cezaevine geçiş yaptığını söyledi.

O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Akran zorbalığına 6 tutuklama

2023 öncesi suç işlemiş olanların, istisna suçlar hariç olmak kaydıyla, iyi halli oldukları sürece bu düzenlemelerden eninde sonunda yararlanacağını ekledi.