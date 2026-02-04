Hem suçlu hem güçlü! Kaldırıma park edip zabıtayı yumrukladı

Yayınlanma:
İstanbul Avcılar'da aracını kaldırıma park eden bir sürücü, ceza kesmek amacıyla otomobilinin fotoğrafını çeken zabıta memuruna küfürler savurarak yumruk attı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde kaldırıma park edilen ve yayaların geçişini engelleyen bir otomobil, belediye ekiplerine şikayet edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, araç sahibinden aracını çekmesini istedi.

Park yeri bulamadığı için aracını kaldırıma bıraktığını belirten sürücü ile ekipler arasında tartışma çıktı.

ZABITA MEMURUNU YUMRUKLADI

Sürücünün aracını kaldırmayı reddetmesi üzerine zabıta memuru Volkan Yılmaz, ceza kesmek amacıyla otomobilin fotoğrafını çekmek istedi.

istanbul-avcilarda-kaldirima-park-edil-1150231-341528.jpg

Bunun üzerine sinirlenen sürücü, iddiaya göre Yılmaz'a küfürler ederek zabıtanın telefonunu yere fırlattı.

Çıkan arbedede Yılmaz'ın kendisine kafa attığını öne süren araç sahibi ve arkadaşı, Yılmaz'a yumruklarla saldırdı.

Müşteri gibi bindiği taksiyi gasp etmek istedi: Hayatının şokunu yaşadıMüşteri gibi bindiği taksiyi gasp etmek istedi: Hayatının şokunu yaşadı

YARALANAN MEMUR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada kaşı yarılan Yılmaz, ekip arkadaşları tarafından Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süre önce by-pass ameliyatı olduğu öğrenilen zabıta memuru Volkan Yılmaz'ın kaşına iki dikiş atıldığı belirtildi.

istanbul-avcilarda-kaldirima-park-edil-1150073-341528.jpg
Görevini yapmak isterken saldırıya uğrayan Zabıta Memuru Volkan Yılmaz

Hastanede tedavisi süren Yılmaz'ı ziyaret eden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, doktorlardan bilgi aldı.

Volkan Yılmaz'ın hastane polisine şikayeti üzerine olaya karışan 3 kişinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:DHA

N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Türkiye
Bahçesine giren köpeği öldüren vicdansız apar topar kaçtı
Bahçesine giren köpeği öldüren vicdansız apar topar kaçtı
7 aylık hamile eşini vurdu: Ormanda yakalandı
7 aylık hamile eşini vurdu: Ormanda yakalandı
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor