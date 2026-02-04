Hem suçlu hem güçlü! Kaldırıma park edip zabıtayı yumrukladı

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde kaldırıma park edilen ve yayaların geçişini engelleyen bir otomobil, belediye ekiplerine şikayet edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, araç sahibinden aracını çekmesini istedi.

Park yeri bulamadığı için aracını kaldırıma bıraktığını belirten sürücü ile ekipler arasında tartışma çıktı.

ZABITA MEMURUNU YUMRUKLADI

Sürücünün aracını kaldırmayı reddetmesi üzerine zabıta memuru Volkan Yılmaz, ceza kesmek amacıyla otomobilin fotoğrafını çekmek istedi.

Bunun üzerine sinirlenen sürücü, iddiaya göre Yılmaz'a küfürler ederek zabıtanın telefonunu yere fırlattı.

Çıkan arbedede Yılmaz'ın kendisine kafa attığını öne süren araç sahibi ve arkadaşı, Yılmaz'a yumruklarla saldırdı.

YARALANAN MEMUR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada kaşı yarılan Yılmaz, ekip arkadaşları tarafından Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süre önce by-pass ameliyatı olduğu öğrenilen zabıta memuru Volkan Yılmaz'ın kaşına iki dikiş atıldığı belirtildi.

Görevini yapmak isterken saldırıya uğrayan Zabıta Memuru Volkan Yılmaz

Hastanede tedavisi süren Yılmaz'ı ziyaret eden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, doktorlardan bilgi aldı.

Volkan Yılmaz'ın hastane polisine şikayeti üzerine olaya karışan 3 kişinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.