Kampüste güpegündüz bir kadın katledilmişti! Rektör istifa sloganlarını böyle dinledi

Yayınlanma:
Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsünde dördüncü sınıf öğrencisi bir kadının katledilmesi tepkilere neden oldu. Kampüste yapılan anma töreninde çok sayıda öğrenci Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'u istifaya davet etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin'in kampüste pompalı tüfekle katledilmesi öğrencilerin protestosuna yol açtı.

Çok sayıda üniversiteli genç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'u protesto etti.

Üniversite öğrencisi kadın güpegündüz kampüsün ortasında katledildi! Erkek pompalı tüfekle nasıl içeri girdi?Üniversite öğrencisi kadın güpegündüz kampüsün ortasında katledildi! Erkek pompalı tüfekle nasıl içeri girdi?

KAMPÜSTE GÜPEGÜNDÜZ BİR KADIN KATLEDİLMİŞTİ

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gören 39 yaşındaki Meliha Keskin, kampüs içerisinde eski eşi tarafından tüfekli saldırıya uğramıştı.

Kampüse elini kolunu sallaya sallaya tüfekle giren Ferhat K, tarafından saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından otomobiliyle kaçan saldırgan erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı.

aa-20251023-39496812-39496809-kayseride-eski-esi-tarafindan-tufekle-vurulan-universite-ogrencisi-kadin-oldu.jpg

REKTÖR İSTİFA SLOGANLARINI DİNLEMEKLE YETİNDİ

Kadın öğrencinin gündüz vakti kampüste katledilmesi Hacettepe Üniversitesi öğrencilerin tepkisine neden oldu. 39 yaşındaki kadın için üniversitede düzenlenen törende çok sayıda öğrenci Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a karşı protesto gösterisi düzenledi.

yeni-proje-4-002.jpg

'Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz', 'Katledilmiş, saldırıya uğramış her kadın için' yazılı dövizlerle kampüste yapılan eylemde, öğrencilerin 'Rektör istifa' şeklindeki sloganlarını Altun, sessizce seyretmekle yetindi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Türkiye
Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi
Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi
Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye
Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye
Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi: 200'ü birden doğaya salındı
Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi