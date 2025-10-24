Kampüste güpegündüz bir kadın katledilmişti! Rektör istifa sloganlarını böyle dinledi

Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin'in kampüste pompalı tüfekle katledilmesi öğrencilerin protestosuna yol açtı.

Çok sayıda üniversiteli genç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'u protesto etti.

Üniversite öğrencisi kadın güpegündüz kampüsün ortasında katledildi! Erkek pompalı tüfekle nasıl içeri girdi?

KAMPÜSTE GÜPEGÜNDÜZ BİR KADIN KATLEDİLMİŞTİ

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gören 39 yaşındaki Meliha Keskin, kampüs içerisinde eski eşi tarafından tüfekli saldırıya uğramıştı.

Kampüse elini kolunu sallaya sallaya tüfekle giren Ferhat K, tarafından saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından otomobiliyle kaçan saldırgan erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı.

REKTÖR İSTİFA SLOGANLARINI DİNLEMEKLE YETİNDİ

Kadın öğrencinin gündüz vakti kampüste katledilmesi Hacettepe Üniversitesi öğrencilerin tepkisine neden oldu. 39 yaşındaki kadın için üniversitede düzenlenen törende çok sayıda öğrenci Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a karşı protesto gösterisi düzenledi.

'Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz', 'Katledilmiş, saldırıya uğramış her kadın için' yazılı dövizlerle kampüste yapılan eylemde, öğrencilerin 'Rektör istifa' şeklindeki sloganlarını Altun, sessizce seyretmekle yetindi.