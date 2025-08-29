Damadını vuran yengenin ifadesi ortaya çıktı

Damadını vuran yengenin ifadesi ortaya çıktı
Yayınlanma:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün günü ateş açtığı tabanca ile damat Ali Karaca'yı vuran yenge Fatma Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Giresun Şebinkarahisar’a bağlı Turpçu köyünde 26 Ağustos’ta yapılan düğünde Beyzanur Beyazıt ile Ali Karaca evlendi. Gelin ve damat evlerine uğurlanırken aile fertleri silahla havaya ateş açtı. Bu sırada göğsüne kurşun isabet eden damat Ali Karaca ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

dugun-sonrasi-silahli-kutlamada-olen-dam-885708-263182.jpg

Jandarma ekipleri, olay sonrası damadın 50 yaşındaki amcası Halil Karaca ve eşi Fatma Karaca’yı gözaltına aldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çift, çıkarıldıkları mahkemede “adam öldürme” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından tutuklandı.

dugun-sonrasi-silahli-kutlamada-olen-dam-885691-263182.jpg

Ali Karaca için Turpçu köyünde cenaze namazı kılındı. Köylüler, gelin ve damadın ailelerine taziyelerini iletti. Karaca, dualarla aile mezarlığında toprağa verildi.

3818378-7b4f2281246d0fa79a6d80b42fca9cd2.jpg

Tutuklanan Fatma Karaca ifadesi ortaya çıktı. Fatma Karaca şunları ifade etti:

“Eşimin tabancasını alarak kutlama amaçlı ateş ettim. Böyle olsun istemezdim. Bir anda Ali’yi kanlar içinde görünce bayıldım. Çok üzgünüm. Keşke silahı elime almasaydım”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

