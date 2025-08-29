Damadından kaçan kayınpeder tarlaya uçtu

Damadından kaçan kayınpeder tarlaya uçtu
Yayınlanma:
Bursa'da tartıştığı damadının otomobiliyle kaçan adam tarlaya yuvarlandı.

Bursa’da, feci bir kaza yaşandı. Bir adam damadının otomobiliyle kaçarken tarlaya uçtu.

Gece saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Akpınar Caddesi’nde meydana gelen kazada, damadı Okan B'nin evine giden Adnan Y. burada tartışmaya başladı.

tartistigi-damadinin-otomobiliyle-kacark-886319-263390.jpg

TARTIŞMA SIRASINDA OTOMOBİLİ ALIP KAÇTI

İddiaya göre, Adnan Y. tartışma sırasında , Adnan Y. damadına ait 35 BTV 420 plakalı otomobili, üzerinde bırakılan anahtarıyla çalıştırıp kaçtı.

Okan B. ise aracın arkasından koşarken, yaklaşık 200 metre ilerleyen Adnan Y. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

tartistigi-damadinin-otomobiliyle-kacark-886317-263390.jpg

BABA VE DAMAT POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada hafif yaralanan Adnan Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı kayınbaba ve damadı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

tartistigi-damadinin-otomobiliyle-kacark-886318-263390.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
Emniyet Atatürksüz paylaşım yapmıştı: Faturası bakın kime kesildi
Emniyet Atatürksüz paylaşım yapmıştı: Faturası bakın kime kesildi
Terastan zemine düştü: Genç kız ölümle pençeleşiyor
Terastan zemine düştü: Genç kız ölümle pençeleşiyor