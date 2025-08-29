Damadından kaçan kayınpeder tarlaya uçtu
Bursa’da, feci bir kaza yaşandı. Bir adam damadının otomobiliyle kaçarken tarlaya uçtu.
Gece saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Akpınar Caddesi’nde meydana gelen kazada, damadı Okan B'nin evine giden Adnan Y. burada tartışmaya başladı.
TARTIŞMA SIRASINDA OTOMOBİLİ ALIP KAÇTI
İddiaya göre, Adnan Y. tartışma sırasında , Adnan Y. damadına ait 35 BTV 420 plakalı otomobili, üzerinde bırakılan anahtarıyla çalıştırıp kaçtı.
Okan B. ise aracın arkasından koşarken, yaklaşık 200 metre ilerleyen Adnan Y. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
BABA VE DAMAT POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kazada hafif yaralanan Adnan Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı kayınbaba ve damadı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.