Dalış yapmak isteyen gencin acı sonu! Suda hareketsiz bulundu

Yayınlanma:
Bursa'da denize dalış yapan Emirhan Aydın, suda hareketsiz olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Aydın, hayatını kaybetti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, denize dalış yaptığı söylenen Emirhan Aydın’ın boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın ardından çevredekilerin durumu fark ederek ekiplere haber verdiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın’ın kurtarılamadığı belirtildi.

gemlikte-dalis-yapan-genc-boguldu-1005910-298467.jpg

SU YÜZEYİNE ÇIKMADI

Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Kumla sahilinde meydana geldi. Denize dalış yaptığı iddia edilen Emirhan Aydın'ın uzun süre su yüzeyine çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

gemlikte-dalis-yapan-genc-boguldu-1005913-298467.jpg

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmasında suda hareketsiz olarak bulunan Aydın, ekiplerce karaya çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın daha sonra ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Aydın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

