Dalgalara aldırış etmeden denize girdiler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Antalya'da havanın bulutlu ve suyun dalgalı olmasına rağmen bazı yabancı turistler denize girmeyi tercih etti.

Kentte bir gün önce etkili olan yağışın ardından parçalı bulutlu hava hakim oldu.

Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu Antalya'da, zaman zaman yüzünü gösteren güneş dolayısıyla ısınan havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

77.jpg

ALDIRIŞ ETMEDEN DENİZE GİRDİLER

Kentte tatillerini sürdüren özellikle Rus ve Alman turistler, havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olmasına aldırış etmeden suya girdi.

Bazı turistler dalgaların arasında yüzmeye çalışırken zaman zaman zor anlar yaşadı. Sahilde görevli cankurtaranlar, kıyıdan fazla açılan turistleri megafonla uyardı.

78.jpg

Denize girmeyen turistler ise sahil bandındaki banklarda ve kafelerde oturmayı tercih etti. Sahile gelen az sayıdaki kent sakini ise cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

Kaynak:AA

