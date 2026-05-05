Dağda mahsur kalan iki çocuk polisi arayıp yardım istedi: Ekipler seferber oldu

Dağda mahsur kalan iki çocuk polisi arayıp yardım istedi: Ekipler seferber oldu
Yayınlanma:
Isparta'da iki çocuk, çıktıkları dağlık alanda mahsur kaldı. Çocuklar telefonla polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla bulundukları noktadan halatla yukarı çekilen çocukalar kurtarıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Sağlık Ocağı Evleri arka kısmında bulunan dağlık bölgede saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Efe S.Y. (10) ile arkadaşı Efecan G. (8), tırmandıkları sarp kayalık bölgede mahsur kaldı.

Sürüden ayrılan inekler kayalıkta mahsur kaldı: Ekipler seferber olduSürüden ayrılan inekler kayalıkta mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu

MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR POLİSİ ARADI

Kayalıktan inemeyen 2 arkadaş yanlarındaki cep telefonuyla polisi arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, heyelan riski bulunan bölgede dikkatli şekilde yürüttükleri çalışma sonucu çocukların bulunduğu noktaya ulaştı.

HALATLA YUKARI ÇEKİLEREK KURTARILDILAR

Mahsur kaldıkları noktadan halat yardımıyla çıkarılan 2 kurtarıldı.

Bölgeden güvenli şekilde indirilen çocuklar, sağlık ekiplerince ilk kontrollerinin yapılmasının ardından tedbir amaçlı Eğirdir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Çocuklarının kurtarılmasının ardından ailelerin büyük mutluluk yaşadığı görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Kız öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
Kız öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
Mardin'de iş cinayeti! İskeleden düşen 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Mardin'de iş cinayeti! İskeleden düşen 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Kendi eşini öldürmek için gidip bina görevlisinin eşini öldürmüştü: Katile istenen ceza belli oldu
Kendi eşini öldürmek için gidip bina görevlisinin eşini öldürmüştü: Katile istenen ceza belli oldu