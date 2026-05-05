Dağda mahsur kalan iki çocuk polisi arayıp yardım istedi: Ekipler seferber oldu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Sağlık Ocağı Evleri arka kısmında bulunan dağlık bölgede saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Efe S.Y. (10) ile arkadaşı Efecan G. (8), tırmandıkları sarp kayalık bölgede mahsur kaldı.
MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR POLİSİ ARADI
Kayalıktan inemeyen 2 arkadaş yanlarındaki cep telefonuyla polisi arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, heyelan riski bulunan bölgede dikkatli şekilde yürüttükleri çalışma sonucu çocukların bulunduğu noktaya ulaştı.
HALATLA YUKARI ÇEKİLEREK KURTARILDILAR
Mahsur kaldıkları noktadan halat yardımıyla çıkarılan 2 kurtarıldı.
Bölgeden güvenli şekilde indirilen çocuklar, sağlık ekiplerince ilk kontrollerinin yapılmasının ardından tedbir amaçlı Eğirdir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Çocuklarının kurtarılmasının ardından ailelerin büyük mutluluk yaşadığı görüldü. (DHA)