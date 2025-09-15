Çuvallara gizlenmiş 15 bin uyuşturucu hap buldular

Çuvallara gizlenmiş 15 bin uyuşturucu hap buldular
Yayınlanma:
Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.E.B'nin (21) ikametine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, çatı katında çuvalların içine gizlenmiş 15 bin 908 sentetik ecza bulundu.

Bulaşık makinesi uyuşturucu yuvası çıktı: Binlerce hap ele geçirildiBulaşık makinesi uyuşturucu yuvası çıktı: Binlerce hap ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak:AA

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Türkiye
Batman'da aile katliamı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
Batman'da aile katliamı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
MHP'li avukat iktidar kanalında söyledi: Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıktı
Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıktı!
10 yaşındaki Sezin’in ölümüne neden olan sürücüye hakaretten para cezası
10 yaşındaki Sezin’in ölümüne neden olan sürücüye hakaretten para cezası