Çuvallara gizlenmiş 15 bin uyuşturucu hap buldular
Yayınlanma:
Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.E.B'nin (21) ikametine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, çatı katında çuvalların içine gizlenmiş 15 bin 908 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
