Bulaşık makinesi uyuşturucu yuvası çıktı: Binlerce hap ele geçirildi
Samsun’un Havza ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi elde edildi.
Yapılan çalışmalarda C.A.'ya (43) ait nakliye aracı takibe alındı. Ekipler, C.A.'nın aracını Havza'da durdurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Aracın durdurulmasının ardından narkotik köpeği Tony'nin kasaya tepki vermesi üzerine eşyalar tek tek kontrol edildi.
Açılan bulaşık makinesinde 53 bin 760 sentetik hap ile yaklaşık 100 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilen 1 kilogram fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi.
Sürücü C.A. gözaltına alındı.
Kaynak:DHA