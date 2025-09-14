Bulaşık makinesi uyuşturucu yuvası çıktı: Binlerce hap ele geçirildi

Yayınlanma:
Samsun’un Havza ilçesinde durdurulan nakliye aracındaki bulaşık makinesinden 53 bin 760 hap çıktı.

Samsun’un Havza ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi elde edildi.

bulasik-makinesi-hap.jpg

Fındık ağacı ile teker arasına sıkışan sürücü hayatını kaybettiFındık ağacı ile teker arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Yapılan çalışmalarda C.A.'ya (43) ait nakliye aracı takibe alındı. Ekipler, C.A.'nın aracını Havza'da durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Aracın durdurulmasının ardından narkotik köpeği Tony'nin kasaya tepki vermesi üzerine eşyalar tek tek kontrol edildi.

narkotik-kopegi.jpg

Açılan bulaşık makinesinde 53 bin 760 sentetik hap ile yaklaşık 100 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilen 1 kilogram fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi.

Sürücü C.A. gözaltına alındı.

bulasik-makinesi-uyusturucu-yuvasi-cikti.jpg

İstanbul'un göbeğinde gündüz gözüyle dehşet: Bir kadının araca zorla bindirildiği anlar kaydedildiİstanbul'un göbeğinde gündüz gözüyle dehşet: Bir kadının araca zorla bindirildiği anlar kaydedildi

bulasik-makinesi-uyusturucu-yuvasi.jpg

Kaynak:DHA

