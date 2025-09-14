Fındık ağacı ile teker arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Fındık ağacı ile teker arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 89 yaşındaki Ali Uygun, fındık bahçesinde traktörden düşerek ağaç ile teker arasına sıkıştı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, saat 11.00 sıralarında Paralı Mahallesi’nin Aşılamalık mevkiinde bir kaza meydana geldi.

89 yaşındaki Ali Uygun kendisine ait fındık bahçesinde traktörüyle giderken kontrolü yitirip, düştü. Uygun, fındık ağacı ile teker arasına sıkıştı.

findik-agaci-ile-teker-arasina-sikisan-surucu-hayatini-kaybetti.jpg

Gelen ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uygun’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ali Uygun’un cansız bedeni, otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

findik-agaci-ile-teker-arasina-sikisan-surucu.jpg

sakarya-kaza-11zon.jpg

Kaynak:DHA

