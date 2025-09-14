CHP'li Şahbaz: Erken tanı konmadığında yoğun bakım ihtiyacı doğurur!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak bilinen sepsisin aslında bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona aşırı ve kontrolsüz yanıt vermesiyle gelişen hayati bir tablo olduğunu, her yıl milyonlarca insanı etkileyen, milyonlarcasının da ölümüne yol açan bu hastalığın, kalp krizi ve felç kadar sık görülmesine rağmen toplumda yeterince bilinmediğini aktardı.

"TOPLUMLARIN SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDER"

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sepsisin, tüm dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olduğuna işaret eden Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sepsis yalnızca bireylerin değil, toplumların sağlığını da tehdit eder. En savunmasızlarımızı yani bebekleri, yaşlıları ve hastaları daha çok etkilemektedir. Erken tanı konmadığında yoğun bakım ihtiyacı doğurur, uzun süreli hastanede yatışlara yol açar. Bu durum sağlık sistemlerinin yükünü artırır, ailelere hem maddi hem de manevi ağır bir yük bindirir. Sepsisten kurtulan birçok hastada kalıcı organ hasarı, iş gücü kaybı ve yaşam kalitesinde ciddi düşüşler görülür. Yani sepsis, bir enfeksiyon hastalığı olmaktan çok, toplumsal refahı ve ekonomiyi de etkileyen sessiz bir krizdir."

Bahçeli 'tahliye edilmeli' demişti: Ahmet Özer uygulanan çelişki ile cevap verdi

"SEPSİSE DÖNÜŞÜP ÖLÜMCÜL HALE GELEBİLİR"

Sepsis tedavisinde en etkili tedavi aracı antibiyotiklerin gereksiz ve kontrolsüz kullanımının, bakterilerin direnç geliştirmesine yol açtığını ifade eden Şahbaz, bunun da sepsis vakalarında tedavi seçeneklerini daralttığına ve ölüm riskini kat kat artırdığına işaret etti.

Şahbaz, dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 milyon ölümün, antibiyotik direnciyle bağlantılı olduğunun tahmin edildiğini belirterek, şunları dedi: