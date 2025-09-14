İstanbul'un göbeğinde gündüz gözüyle dehşet: Bir kadının araca zorla bindirildiği anlar kaydedildi

Yayınlanma:
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir kadının bir erkek tarafından zorla bir araca bindirildiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen görüntülerde, bir erkeğin, direnen bir kadını zorla gri renkli bir cipin arka koltuğuna bindirdiği görülüyor. Kayıtlarda, kadının "Bırak" diye bağırarak direndiği anlar net bir şekilde yer alıyor.

Kadını araca bindiren şahsın, daha sonra sürücü koltuğuna geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, emniyet güçlerinin olaya karışan şahısların kimliklerinin tespiti ve kadının bulunması için geniş çaplı bir çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

