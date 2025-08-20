Çuvalda 6 kilo esrar! Reyhanlı'da 2 kişi yakalandı

Yayınlanma:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosikleti durduran ekipler, çuval içerisinde 6 kilogram esrar ele geçirdi. olayda 2 kişi tutukladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırası yapan ekipler önemli bir uyuşturucu sevkiyatını suçüstü yakaladı.

Olay, iki gün önce Reyhanlı ilçe merkezine bağlı bir kontrol noktasında meydana geldi.

hatayda-6-kilo-esrar-ele-gecirildi-2-t-872819-259241.jpg

POLİS ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEYEN İKİ KİŞİYİ DURDURDU

2 gün önce rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen motosikletteki iki kişiyi durdurdu.

hatayda-6-kilo-esrar-ele-gecirildi-2-t-872820-259241.jpg​​​​​​​

6 KİLO UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Motosikletten indirilen Y.T. ve M.Z. isimli kişilerin yapılan üst aramasında, şüphelilerin taşıdıkları çuvala konulmuş 6 kilogram ağırlığında esrar maddesi ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.T. ve M.Z., emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

