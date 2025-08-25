Cumhurbaşkanlığı seçimlerini %100 doğru bilmişlerdi: Üç şirketin son anket ortalaması açıklandı!

2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından kamuoyunun ve muhalefetin ortak talebi erken seçim yapılması oldu. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında CHP tarafından yurt genelinde başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinde İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması ve seçimlerin bir an önce yapılması çağrısı yapılıyor.

Hem kamuoyu hem de muhalefet tarafından yapılan erken seçim çağrılarının ardından araştırma şirketleri de yola koyuldu.

Yapılan hemen hemen tüm araştırmalarda tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi CHP'nin birinci parti olduğu, AKP'nin de ikinci parti olduğu görüldü.

SON SEÇİMLERİ YÜZDE 100 BİLMİŞLERDİ

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son Cumhurbaşkanı seçimleri öncesindeki anketler, milyonlar tarafından seçim kadar heyecan ile takip edildi. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tahminleri tam tutan; Piar, Betimar ve HBS şirketlerinin ağustos ayı ortalaması alındı.

Üç araştırma şirketinin ağustos ayı ortalaması

3 şirketin ağustos ayında yapılan araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlara göre AKP yine ikinci parti konumunda. CHP'nin yüzde 32,1 ile birinci parti olurken diğer partilerin oy oranları şu şekilde: