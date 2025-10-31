'Cumhur İttifakı'nda kriz' iddialarının ardından MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma:
Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla Beştepe’de düzenlenen resepsiyona katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ardından, partinin üst kademesinden dikkat çeken mesajlar geldi. MHP’li Feti Yıldız bugün yaptığı paylaşımında, “Toplumun tamamını kucaklayan bir dil inşa edelim” çağrısında bulundu.

29 Ekim 2025’te Beştepe’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki törene hediye gönderdiği öğrenildi.

Aynı resepsiyona, son dönemde “çözüm süreci” tartışmalarıyla birlikte iktidarla olası temas iddiaları gündeme gelen DEM Parti’nin davet edilmediği bildirildi.

Bahçeli’nin yokluğu, kulislerde “AKP ile MHP ittifakında çatlak mı var?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Cumhur İttifakı dağılıyor mu? İktidar medyası yazarı açık açık uyardı! "Bahçeli’yi kaybetme lüksünüz yok"Cumhur İttifakı dağılıyor mu? İktidar medyası yazarı açık açık uyardı! "Bahçeli’yi kaybetme lüksünüz yok"

BAHÇELİ’YE KOMİSYON ZİYARETİ

Resepsiyonun ertesi günü, 30 Ekim’de MHP’nin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, Devlet Bahçeli’yi genel merkezde ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ziyaretin zamanlaması dikkat çekti.

bahcelii.jpg

FETİ YILDIZ’DAN “KAPSAYICI DİL” MESAJI

Tüm bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız bugün sosyal medya hesabından "Cuma mesajı" yayımladı.

Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlük alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim. Sükunetle düşünelim. Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim.”

Yıldız, paylaşımını “Allah’ım, bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar” ifadeleriyle tamamladı.

fetii.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

