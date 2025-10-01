Çöken binada 2 kişi can vermişti! Bilirkişi raporu gelmedi dava ertelendi

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde 24 Ocak günü 7 dükkan, 14 daire ve 2 bloktan oluşan, zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basarak evlerinde olan birçok kişinin tahliye edilmesini sağladı.

1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina kısa süre içinde çökerken 79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Jethan (24) ve amcası Halid El Jethan (55) ve kuzeni Ahmet Muhammed Jethan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Jethan'ın kuzeni olan Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa (18) ise hayatını kaybetti.

2’Sİ TUTUKLU 10 SANIK YARGILANIYOR!

Taşoluk Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 2’si tutuklu, 10 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açılırken haklarında 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların ikinci duruşması, bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Zemin katında restoran işletiliyordu, 4 katlı binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ!

Duruşmada, bilirkişi raporunun henüz gelmemesi üzerine tutuklu sanıklar ve avukatlarının talepleri dinlenildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Volkan Demiröz, “Yaklaşık 32 yıldır taşeronluk yapıyorum. Bugüne kadar kesinlikle insan hayatını tehlikeye atacak bir iş yapmadım. Binada kapı açıldığında ben orada da değildim. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Demiröz’ün avukatı ise, müvekkilinin binanın yıkımına yol açabilecek bir tadilat yapmadığını, binanın projeye aykırı yapıldığını iddia etti.

Balık işletmecisi olan tutuklu sanık Kazım Fünlü ise, "Dükkanda tadilat, bakım ve onarım yaptırdım, ama binanın yıkılmasına sebep olabilecek herhangi bir işlem yaptırmadım. Biz de mağdur olduk. İki dükkanım vardı, ikisi de kapandı. Sağlık durumum da iyi değil. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” sözlerini sarf etti.

DURUŞMA ERTELENDİ!

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 18 Aralık’a erteledi.