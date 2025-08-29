Çocuklarının canlarını hiçe saydı: Motosiklete 6 kişi bindiler

Yayınlanma:
Sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklette anne, baba ve çocukları yaralandı. Motosiklete 4 çocuk toplam 6 kişi binmişti.

Trafik kazalarında dikkatsizlik, gerekli önlemleri almamak yaralanma ve ölüm risklerini büyük oranda etkiliyor. İhmal sonucu yaşanan kazanın adresi bu kez Kilis oldu.

Akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresinde yaşanan kaza, 4’ü çocuk 6 kişinin bindiği M.Ö. yönetimindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaşandı.

kaza-kilis.jpg

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan eşi E.Ö. ve çocukları İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ve E.Ö., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Yangın söndürme uçağı tepetaklak oldu
Yangın söndürme uçağı tepetaklak oldu
İş yerinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu
İş yerinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu