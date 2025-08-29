Çocuklarının canlarını hiçe saydı: Motosiklete 6 kişi bindiler

Trafik kazalarında dikkatsizlik, gerekli önlemleri almamak yaralanma ve ölüm risklerini büyük oranda etkiliyor. İhmal sonucu yaşanan kazanın adresi bu kez Kilis oldu.

Akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresinde yaşanan kaza, 4’ü çocuk 6 kişinin bindiği M.Ö. yönetimindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaşandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan eşi E.Ö. ve çocukları İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ve E.Ö., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.