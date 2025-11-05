Çocukların oyunu yangına neden oldu: 50 hayvan öldü

Yayınlanma:
Avcılar’da sokaktaki çöplerde çıkan yangın büyüyerek bitişikteki kümese sıçradı. Çıkan yangında kümeste bulunan yaklaşık 50 tavuk ve kuş öldü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇOCUKLARIN OYUNU 50 HAYVANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G621 Sokak'ta çıktı. İddiaya göre sokakta oyun oynayan çocukların çöpleri ateşe vermesinin ardından çıkan yangın bitişikteki ahşap kümese sıçradı. Kısa sürede alev alan kümeste bulunan yaklaşık 50 adet tavuk ve güvercin yanarak öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

