Amasya'da Soğan deposu alev alev yandı
Yayınlanma:
Amasya’da bir firmaya ait soğan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldızköy mevkisinde bulunan bir firmaya ait soğan deposunda çıktı.
SOĞAN ÇUVALLARININ TUTUŞMASIYLA BAŞKLADI
Yangın, depoda bulunan soğan çuvallarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ DEPO TAMAMEN YANDI
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ve yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)