Amasya'da Soğan deposu alev alev yandı

Yayınlanma:
Amasya’da bir firmaya ait soğan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldızköy mevkisinde bulunan bir firmaya ait soğan deposunda çıktı.

SOĞAN ÇUVALLARININ TUTUŞMASIYLA BAŞKLADI

Yangın, depoda bulunan soğan çuvallarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

yeni-proje-53.jpg

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ DEPO TAMAMEN YANDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ve yaralanan olmadı.

yeni-proje-55.jpg

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

