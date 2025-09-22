'Çocuklara şiddet uygulandı' iddiası ortalığı karıştırdı: Özel kreşte skandal görüntüler

Diyarbakır'da özel bir kreşte kaydedilen görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Çocuklarının öğretmenler tarafından darbedildiğini gören velilerin şikayeti üzerine olayla ilgili souruşturma başlatıldı.

ÖZEL KREŞTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte çocukların davranışlarında değişiklik fark eden aileler, onlara sorular yöneltti.

Aldıkları cevapların ardından öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, uykudaki çocukların sert şekilde uyandırıldığı, öğretmenlerin başlarında bulunması gerekirken uyudukları belirlendi.

Görüntülerde bir çocuğun arkadaşının boğazını sıktığı, öğretmenin buna müdahale etmediği anlar yer aldı.Kameralara yansıyan diğer görüntülerde çocukların ağlarken alay edildiği, ‘düşünme köşesi’ adı verilen alana zorla gönderildiği, bir diğerine ise bağırarak şiddet uygulandığı kaydedildi.

KREŞ YETKİLİLERİ İDDİALARI REDDETTİ

DHA muhabirinin görüştüğü kreş yetkilisi, herhangi bir kötü muamele veya ihmalin olmadığını, çocukların itilip kakıldığı iddialarının asılsız olduğunu ve görüntülerin küçük yaş çocuk grubunun oyun oynadığı anlara ait olduğunu söyledi. Yetkili ayrıca hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

AİLELER OKULUN ÖNÜNDE TOPLANDI

Diyarbakır’da özel bir kreşte görevli öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kreş önünde toplanarak tepki gösterdi.

Velilerden Şiyar Göktimur , kreş yetkililerinin çocuğuna da kötü muamele yaptığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Çocuğum 1-1,5 yıl önce bu kreşe başladı. Bu süreçte çocuğumun gelişimi daha geriye gitti. Bunu fark edemiyorduk. 3 yetişkin insan evladı, şeytandan beter insanlar, burada bütün 2-3 yaşındaki çocukları yerlerde sürüklüyorlar, şiddet uyguluyorlar, hakaret ediyorlar. Bu resmi denetlenen bir kurum. Kreş bu durumu 6 aydır gizliyor, 6 aydır çocuklarımıza burada şiddet uygulamaya devam ediyorlar. Bugün geldik buraya, bir tane yetkili yok. Hepsi kaçıp gitmişler.

Bunun muhatabı kim? Kamera kayıtları neden 6 aydır kamuoyuyla paylaşılmıyor? Bunun hesabını hukuk önünde tek tek soracağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kamera kayıtları yeni ortaya çıktı, çocuğuma her gün şiddet uyguluyorlarmış. Çocuğumda konuşma güçlüğü vardı, buraya kaydetmemi önerdiler. Biz de getirip kaydettik. Burada dil terapisi görsün, konuşabilsin, gündüz zaman geçirsin diye. Ama daha da geriye atmışlar çocuğu. Her gün çocuğa bağırıp çağırıyor, hakaret ediyorlarmış"

‘BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNÜ MORARTMIŞLAR’

Çocuğunun, kötü muamele gördüğünü güvenlik kamerası görüntülerinden sonra gördüğünü söyleyen Göktimur, “İlk kamera kayıtlarının ortaya çıkması da bir polis arkadaşın çocuğuna şiddet uygulanması sonucu ortaya çıkıyor. Çocuğunun gözü çıkıyor, kendisi şikayetçi oluyor. Okul yönetimi ile kavga ediyor. Savcılıktan sonra bu görüntüler ortaya çıkıyor. Biz de bu şekilde olaydan haberdar olduk. Yoksa çocuklarımız her gün şiddet görmeye devam edecekti. 2-3 yaşında çocuklar, kıyamadığımız çocuklarımız ama kendileri insan diye, hoca diye geziyorlar. Kimse bizimle muhatap olmadı. 3-4 saattir buradayız, kimse yok. Video kamuoyuna yansıdıktan sonra kaçmışlar hepsi, burada değiller. Okul kapanana kadar burada olacağız” diye konuştu.