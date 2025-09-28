Çobanların 'hayvan otlatma kavgası' kanlı bitti

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çobanlar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Bayram G. (18) tarafından bıçaklanan Cumali Çelik (33), hayatını kaybetti.

İKİ ÇOBAN KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Bozköy Beldesi Yeni Kent Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan otlatan çobanlar Mücahit Çelik (27), Cumali Çelik, Osman G. (38) ve Bayram G. arasında iddiaya göre hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaşanan arbede sırasında Cumali Çelik, Bayram G. Tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Cumali Çelik, kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Bayram G.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.