Cins kedi satıp tüfek aldı 2 kişiyi öldürdü!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde emekli polis memuru Okan Özcan (32), köy kahvesinde tüfekle ateş açarak iki kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan Özcan, daha sonra Çaycuma Adliyesi’ndeki tanıdığı bir polise teslim oldu.

Olay, 1 Kasım’da Çoburlar köyünde meydana geldi. Kahvehaneye gelen Okan Özcan, yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Kasım Özcan ve Aydın Özbakış yaşamını yitirirken, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yaşamını yitiren iki kişi ise köyde toprağa verildi.

TÜFEĞİ İNTERNETTEN ALMIŞ

Yapılan incelemelerde, şüpheli Özcan’ın olaydan birkaç gün önce cins kedilerini internetten sattığı ve elde ettiği parayla av tüfeği satın aldığı belirlendi. Olaydan hemen sonra ise sosyal medyada, köyde “fuhuş çetesi kurulduğu” yönünde paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Üç aylıkken annesini kaybeden Okan Özcan’ın, Siyami ve Sevim Özcan çifti tarafından evlat edinildiği öğrenildi. Yaklaşık 13 yıl polislik yaptıktan sonra psikolojik sorunlar nedeniyle malulen emekli olduğu belirtilen Özcan hakkında henüz akıl sağlığı raporu alınmadı.

MUHTAR KONUŞTU

Coburlar Köyü Muhtarı İlkay Günsan, köyün adının fuhuş iddialarıyla anılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, “Acımız büyük gerçekten. Köyümün, katilin bu şekildeki iddialarıyla anılmasını istemiyorum... Köyümün, fuhuş çetesi diye anılmasından çok rahatsızım” dedi.

“OLAYDAN ÖNCE TÜFEKLE TALİM YAPMIŞ”

Öldürülen Kasım Özcan’ın oğlu K.Ö., saldırganı çocukluğundan beri tanıdığını söyledi:

“Biraz agresif, kibirli bir çocuktu... Olaydan 1-2 gün önce cins kedilerini internetten sattığını biliyoruz. Onunla da internetten tüfek satın almış. Bu tüfekle de hatta olaydan 1 gün önce atış talimi yaptığını biliyoruz...” K.Ö., saldırganın babasını boğmaya çalıştığını, ailesinin bu nedenle uzaklaştırma kararı aldırdığını da söyledi.

“BANA TUZAK KURMUŞ”

Ortopedik engeli nedeniyle yürüyemeyen anne Sevim Özcan (69), oğlunun kendisine gizlice ses kaydı aldığını söyleyerek, “Benim yanıma geldi, oturdu soru sormaya başladı... Geldi bana, bunları yaptı. Tuzak kurmuş, halbuki sesimi almış bilmiyorum. Öyle hiçbir şey yok” dedi.

“EVLATLIKTAN RET İÇİN DAVA AÇTIM”

Üvey baba Siyami Özcan, oğlunun uzun süredir kendilerine şiddet uyguladığını anlatarak, “Arkamdan mutfakta saldırdı bana. Boğuyordu beni. Hanım değnek ile vurdu, öyle kurtardı beni... Evlatlıktan ret için avukata verdim, son aşamaya geldi” diye konuştu. Özcan, oğlunun kendisini de öldürmeyi planladığını duyduğunu belirterek, “Zaten beni de öldürmekmiş meramı. Söylentiler öyle. Evlatlıktan reddettiğim için böyle düşünüyor” dedi. ​​​​​​​

“HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ, ATEŞ ETTİ”

Kahvede bulunan Emrah Yıldırım, olay anını şöyle anlattı: “Olay gecesi içeride arkadaşlarımla birlikte oyun oynuyorduk... İçeri girdi, sorgu sual yok direkt sıkmaya başladı. Tüfek sesi, o yankılanma kulaklarımızdan hala gitmiyor.” Saldırı sırasında akrabaları yaralanan Hüseyin Göktaş ise, “Bir anda kahvede kapı açıldı, hızlı bir şekilde geldi katil. Hiç durmadan 5 el silah attı... Hiçbir şey söylemedi. İçeri girişiyle beraber başladı tetiği çekmeye” ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

2 kişiyi fuhuş çetesi kurduklarını düşünüp öldürdüğünü öne sürülen Okan Özcan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.