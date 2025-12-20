Çift maaş alan milletvekili sayısını açıkladı: Bir de teklifte bulundu

Çift maaş alan milletvekili sayısını açıkladı: Bir de teklifte bulundu
Yayınlanma:
DEM Partili Sırrı Sakık, bütçe görüşmelerindeki konuşmasında kendisinin de aralarında olduğu çift maaş alan milletvekili sayısını açıkladı. Milletvekillerine bir de teklifte bulundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın bütçe görüşmelerindeki konuşması maaş açıklamasıyla dikkat çekti.

ÇİFT MAAŞ ALAN MİLLETVEKİLİ SAYISINI AÇIKLADI

Sakık Meclis'te çift maaş alan vekil sayısını açıkladı. Kendisininde bu sayıya dahil olduğunu ifade eden Sakık, ayrıca Külliye'den bir milletvekili emekli aylığı kadar daha maaş alanları eleştirdi.

Sakık şunları söyledi:

"Meclis Başkanlığı yapmış olan herkesin odası var. Hepsinin 4 personeli var. Kapılarında araçları var. Çocuklarının torunlarını götüren bir Meclis. Bir de Danışma Kurulu oluşturdular. Külliye'den bir emekli aylığı kadar maaş alıyorlar. Külliye'nin bunlara danışmak gibi bir derdi de yok. Bakın Parlamento'ya çok ciddi eleştiriler var.

Hep söylerler çift maaş... Ben araştırdım ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Ama gençler almıyor. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor."

BİR DE TEKLİFTE BULUNDU

"Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL'yi bulan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz. Parlamento'dan başlarsak Külliye'den alanların da üstüne gidebiliriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

