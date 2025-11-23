Çiçekçilerde Öğretmenler Günü hareketliliği: 1000 TL'den başlıyor

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Antalya'da, çiçekçilere olan ilgi arttı. Antalya Çiçekçiler Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, öğretmenler için bu yıl en fazla kır çiçeklerinin tercih edildiğini söyledi.

Karışık renkli buketlerin öne çıktığını belirten Bakaç, ayrıca orkide ve teraryum tarzı ürünlere de ilginin yoğun olduğunu aktararak "Öğretmenlik yapan eşlerine çiçek alanlar ise renkli güller ve farklı türlerde çiçekler tercih ediyor" dedi.

FİYATLAR 1000 TL'DEN BAŞLIYOR

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da fiyatların 1000 TL'den başladığını söyleyen Bakaç, ekonomik sıkıntılar sebebiyle fiyatlara zam yapmadıklarını belirtti. Bakaç, "Fiyatları yükseltmedik, çünkü insanlar zaten sıkıntı yaşıyor, çiçekten uzaklaşmasınlar istedik" dedi.

Öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak: Bakan tarihleri açıkladı

ATATÜRK TEMALI ÖZEL TASARIM ÇİÇEKLER

Bakaç, Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk temalı ve okul figürlü çiçeklerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bakaç, "24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel tasarladığımız çiçeklerde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, okul figürü ve Türk bayrağımızın yer aldığı özel tasarımlarımız da var" dedi.