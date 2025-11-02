CHP’ye art arda operasyonlar Dervişoğlu’nu da çileden çıkardı!

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, katıldığı partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP’ye yönelik operasyonlara sert tepki veren Dervişoğlu, operasyonlar sebebiyle gündemde olması gereken birçok sorununun konuşulamadığına işaret etti.

Öcalan’a umut hakkı tartışmalarına Müsavat Dervişoğlu’ndan sert tepki: Hepiniz bir biz tekiz

“TÜRKİYE'NİN BİRÇOK KONUSUNU KONUŞAMIYORUZ BİLE”

Dervişoğlu, “Bu da önemli bir derttir ama Türkiye’nin bir sürü önemli derdi vardır. CHP’ye yöneltilmiş hukuki müdahaleler yüzünden araçsallaştırılmış yargının attığı adımlar yüzünden Türkiye’nin birçok konusunu konuşamıyoruz bile” ifadelerini kullanırken “Açın televizyonlarınızı bakın işte; davalar, mahkemeler, butlanlar, kayyumlar, çeteler, mala el koymalar, tapuya el koymalar bunlarla uğraşıyoruz” sözlerini sarf etti.

“BÖYLE BİR DURUMDA SUSACAK MIYIZ?”

Konuşmasında, ekonomik politikalar üzerinden iktidarı eleştiren Dervişoğlu, gelinen noktada kültürel aşınma yaşandığını ifade etti. Dervişoğlu, bunun sorumlusunun ise 23 yıldır iktidarda olan AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Dervişoğlu ayrıca İngiltere ile imzalanan Eurofighter uçak anlaşmasına da değinerek “Almanlar bizim aldığımızdan 235 milyon pound daha ucuza almışlar. 20 tane uçak için bu fakir milletin cebinden çıkacak paranın Türk lirası karşılığı 263 milyar. Bu para kimin cebine giriyor diye biz sormayacak mıyız? Böyle bir durumda susacak mıyız?" ifadelerini kullandı.