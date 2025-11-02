Öcalan’a umut hakkı tartışmalarına Müsavat Dervişoğlu’ndan sert tepki: Hepiniz bir biz tekiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin de katıldığı kongrede gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, partisinden ayrılarak AKP’ye katılan İdris Nebi Hatipoğlu üzerinden tüm ayrılan milletvekillerine eleştirilerde bulunarak, “Cehenneme kadar yolları var” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a toplu iğne yanıtı: Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk

“HEPSİ BİR YANA, BİZ TEKİZ TEK”

Partisine ömür biçenleri de eleştiren Dervişoğlu, "Bu partiyi biz kurmadık, millet kurdu" sözlerini sarf ederken TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasındaki diyaloğa da değindi. Usta'nın bütçeye ilişkin sorular sorduğunu kaydeden Dervişoğlu, “Türkiye’nin bildiği bir gerçeği ifade etti ama tüm Türkiye’nin bildiği bir gerçeğin dile getirilmesinden bile o denli rahatsız oldular ki ben bu anlamsız tepkiye anlam yükleyebilmek için çaba sarf ettim. Hadi ben Numan Kurtulmuş’u biliyorum ve tanıyorum. Onun böyle bir şeye tepki göstermesi son derece normal geliyor bana. Ama Türkiye’de neredeyse bütün siyasi partilerin sözcüleri Sayın Erhan Usta’nın yapmış olduğu eleştirileri tartışmaya başladı. İşte o zaman anladım ki hepsi bir yana biz tekiz, tek.” ifadelerini kullandı.

İyi Parti lideri Dervişoğlu: Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına...

“ÖCALAN’A BU KURTULMUŞ SEVDASI NEREDEN GELİYOR?”

“Ne dedi Sayın Erhan Usta Kurtulmuş’a; ‘Siz bir komisyon kurdunuz, Meclis İçüzüğü'ne göre sizin böyle bir yetkiniz yok. Olmayan bir yetkiyle o komisyonu nasıl kurdunuz? Bu soruyu cevaplayın’ dedi. Bu soruyu soramayacak mıyız? Dedi ki; Türkiye’de birinci açılım süreci tutanaklarında Abdullah Öcalan denen cani Meclis’te bir komisyon kurulmasını, o zaman ki adıyla ‘Hakikat Komisyonu’ kurulmasını teklif ettiği ve komisyon başkanlığına Numan Kurtulmuş’un getirilmesi gerektiğini söylemişti. Usta, ‘Abdullah Öcalan’a bu Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?’ diye soruyor. Sormayalım mı bu soruyu?” açıklamasında bulunan Dervişoğlu, “Sorulara herhangi bir cevap vermeden Sayın TBMM Başkanı oradan kalkıyor. Üslup yönüyle de partimizin sözcüsünü ağır bir dille eleştiriyor. Allah sizden razı olsun sonuna kadar sahip çıktınız Sayın Erhan Usta’ya. Ben de buradan söylüyorum; Erhan Usta’nın söylediği sözlerin, yönelttiği eleştirilerin, sorduğu soruların sonuna kadar arkasında duracağım.” dedi.

Dervişoğlu, komisyon kuruluşu ve öncesinde yaşananları hatırlatan Dervişoğlu, "Kandil’in silah bırakmak için Öcalan’ın salıverilmesi şartını sürdüğünü" ileri sürdü.

“ÖCALAN’IN UMUT HAKKIYLA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNEN VARSA BUYURSUN GELSİN”

Dervişoğlu, sözlerinin devamında, “Biz bir şey söylemiyoruz ki, ne söylüyorlarsa kendileri söylüyorlar. Anayasa’dan Türklüğün çıkarılabilmesi için Anayasanın 66’ncı maddesi, anadilde eğitimin ve dil çokluluğuna vesile olabilmek için ana dilde eğitimin gündeme getirilmesi. Ben söylemiyorum, İYİ Parti söylemiyor. Biz sadece bunların niyetlerini ifşa ediyoruz. Türkiye elbetteki üç beş tane eşkıyanın ya da onları destekleyen emperyalist devletlerin mücadelesi ile yıkılacak kadar ucuz bir devlet değil. Biz bunu biliyoruz ama tartışılmaz değerlerimizin tartışma masasına yatırılarak aşındırılmasına karşı duruyoruz” ifadelerini kullanarak “Bizim söylediğimiz bir şey yok. Biz söyleyeceğimizi başta söylemişiz. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız, bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz. Bu meseleleri tartıştırmak istiyorlar. Hiç boşuna tartışmayın eğer gücünüz yetiyorsa yaşama geçirin.” sözlerini sarf etti.

Dervişoğlu, açıklamasının devamında “Bakın ben söylüyorum TBMM’ye Abdullah Öcalan’ı getirtip konuşturacağını sanan varsa; Uzun Çarşı boydan boya. Gelsin. Abdullah Öcalan’ı umut hakkı çerçevesinde dışarı çıkaracağını düşünen varsa buyursun gelsinler Uzun Çarşı boydan boya. Bu milletin birliğini, dirliğini, dilini, beraberliğini bozmaya cesaret edecek olanlar varsa işte onlara da Eskişehir burada, Türk milleti de burada. Uzun Çarşı boydan boya, buyurun gelin bekliyoruz. Hepiniz bir, biz tekiz” ifadelerini kullandı.