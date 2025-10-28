Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a toplu iğne yanıtı: Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un limuzini ile geldiği BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın o sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarihten bilgiler vererek yanıt verdi.

Erdoğan: Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu

"Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikası 1951'de kuruldu" diyen Dervişoğlu, Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikaları hatırlatarak Erdoğan'a yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

Biri Cumhurbaşkanı Sayın @RTErdogan’a söylesin;



Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikası 1951'de kuruldu.



Yani 74 yıl önce,

Yani Ak Parti yokken,

Yani daha "ÇIKARDIĞINIZ GÖMLEĞİN" kumaşı bile dokunmamışken,

Yani Cumhuriyetimiz henüz 28 yaşındayken kuruldu.



Sadece o değil;

Uçak… pic.twitter.com/Z6tvdON3Ym