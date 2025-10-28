Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a toplu iğne yanıtı: Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a toplu iğne yanıtı: Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk
Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu" diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Dervişoğlu sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta "Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un limuzini ile geldiği BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın o sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarihten bilgiler vererek yanıt verdi.

zkjhmtcbcuy4k4puabsxdg.webp
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

Erdoğan: Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduErdoğan: Türkiye 25 yıl önce toplu iğne üretemiyordu

"AK PARTİ'DEN ÖNCE MAĞARADA YAŞAMIYORDUK"

"Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikası 1951'de kuruldu" diyen Dervişoğlu, Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikaları hatırlatarak Erdoğan'a yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Biri Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a söylesin; Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikası 1951'de kuruldu. Yani 74 yıl önce, Yani Ak Parti yokken, Yani daha "ÇIKARDIĞINIZ GÖMLEĞİN" kumaşı bile dokunmamışken, Yani Cumhuriyetimiz henüz 28 yaşındayken kuruldu. Sadece o değil; Uçak fabrikası, şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, demir çelik fabrikaları, tersaneler, kağıt fabrikası, çimento fabrikası, tekel fabrikaları, elektrik santralleri, baraj, silah fabrikası, klor fabrikası da, yokluk içindeki Cumhuriyetimizin ilk 15 yılı içinde kuruldu."
  • "İktidarınız döneminde sattığınız Cumhuriyet fabrikalarını ve kuruluşlarını katmıyorum bile. Sizin varlık içinde yapamadıklarınızı Cumhuriyet yokluk içinde yaptı. Yani Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk. Ve zaten Cumhuriyet mucizesi de tam olarak budur. Hatırlayınız istedim !.."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Siyaset
İstanbul Valisi Davut Gül: Cumhuriyet emin ellerde
İstanbul Valisi Davut Gül: Cumhuriyet emin ellerde
CHP'li Günaydın'dan Erdoğan'ın o sözlerine fabrikalı yanıt
CHP'li Günaydın'dan Erdoğan'ın o sözlerine fabrikalı yanıt
Siyasetçi Nesrin Nas'tan çarpıcı dokunulmazlık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na yalvardık
Siyasetçi Nesrin Nas'tan çarpıcı dokunulmazlık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na yalvardık