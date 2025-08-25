CHP'nin yeni miting yeri belli oldu!

CHP'nin yeni miting yeri belli oldu!
CHP'nin her hafta İstanbul'un bir ilçesinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Beyoğlu oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in aktardığına göre CHP'nin bu haftaki mitingi, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Belediyesi'nin önünde gerçekleşecek.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temasıyla her hafta İstanbul'un bir ilçesinde düzenlediği mitinglerine devam ediyor.

CHP'nin mitinglerinin bu haftaki adresi Beyoğlu olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in aktardığına göre CHP'nin bu haftaki mitingi, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Beyoğlu Belediyesi'nin önünde gerçekleşecek.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zalime karşı millet, zulme karşı adalet kazanacak! Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Millet iradesine sahip çıkmak için Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde Beyoğlu'ndayız. Tüm halkımızı Beyoğlu'na bekliyoruz" dedi.

