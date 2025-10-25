CHP'nin parti aracının Çağlayan Adliyesi önüne geçmesine izin verilmedi

200 günü aşkın süredir tutuklu bulunan İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İmamoğlu’nun da soruşturma kapsamında 26 Ekim’de Çağlayan Adliyesi’nde ifade vereceği öğrenildi.

CHP yönetimi, süreci “siyasi operasyon” olarak nitelendirirken, milletvekillerinin de katılımıyla İmamoğlu’na destek amacıyla adliye önünde buluşma yapılacağını duyurdu.

Ancak CHP Milletvekili Umut Akdoğan, hazırlık için yola çıkan parti otobüsünün polisin müdahalesiyle durdurulduğunu aktardı:

"Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesinin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar. Ali Gökçek ile otobüsün içindeyiz. Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı. Bu kanunsuz emri veren kim?"

