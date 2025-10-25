CHP'nin parti aracının Çağlayan Adliyesi önüne geçmesine izin verilmedi

CHP'nin parti aracının Çağlayan Adliyesi önüne geçmesine izin verilmedi
Yayınlanma:
CHP’nin Çağlayan Meydanı’na çağrısı üzerine akşam saatlerinde meydana gelen gelişmelerde, ses sistemi bulunan seçim aracının önü polis tarafından kesildi.

200 günü aşkın süredir tutuklu bulunan İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İmamoğlu’nun da soruşturma kapsamında 26 Ekim’de Çağlayan Adliyesi’nde ifade vereceği öğrenildi.

CHP yönetimi, süreci “siyasi operasyon” olarak nitelendirirken, milletvekillerinin de katılımıyla İmamoğlu’na destek amacıyla adliye önünde buluşma yapılacağını duyurdu.

Ancak CHP Milletvekili Umut Akdoğan, hazırlık için yola çıkan parti otobüsünün polisin müdahalesiyle durdurulduğunu aktardı:

"Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesinin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar. Ali Gökçek ile otobüsün içindeyiz. Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı. Bu kanunsuz emri veren kim?"

İmamoğlu: Yarın Çağlayan'da bu ağır iftiraya yanıt vereceğim!İmamoğlu: Yarın Çağlayan'da bu ağır iftiraya yanıt vereceğim!

Son dakika | Özgür Özel'den İmamoğlu kararı: Türkiye'ye dönüyorumSon dakika | Özgür Özel'den İmamoğlu kararı: Türkiye'ye dönüyorum

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Türkiye
Fatiha okuyamayınca Mescid-i Aksa'ya alınmadı
Fatiha okuyamayınca Mescid-i Aksa'ya alınmadı
Altın Portakal’da yıldız yağmuru: Kırmızı halıda şıklık yarışı
Altın Portakal’da yıldız yağmuru: Kırmızı halıda şıklık yarışı